Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2022 στην Αϊτή, μια χώρα που μαστίζεται από τη βία μεταξύ συμμοριών, όπως δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας ότι χωρίς διεθνή στήριξη «ίσως τα χειρότερα να έπονται».

«Το τίμημα σε ανθρωπιστικό επίπεδο είναι φρικτό: το ήμισυ του πληθυσμού, δηλαδή έξι εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 3,3 εκατ. παιδιά, έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, στο Συμβούλιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.