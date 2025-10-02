Μια νοσοκόμα από τη Φλόριντα, που βρίσκεται στη φυλακή αφού συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της, έχει ήδη χωρίσει από τον σύζυγό της, όπως αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, ωστόσο παράλληλα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την αρρωστημένη επίθεση, όπως αναφέρει η nypost.

Η 35χρονη Αλέξις Βον Γιέιτς βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη στις αρχές Σεπτεμβρίου και αποδέχτηκε την κατηγορία για ασέλγεια σε παιδί ηλικίας 12 έως 16 ετών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Βον Γιέιτς και ο σύζυγός της, Φρανκ Γιέιτς, έχουν χωρίσει, όπως αποκάλυψε η ίδια η οποία επέμεινε ότι στόχευσε τον θετό γιο της -ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν παρθένος-, επειδή της θύμιζε τον ίδιο τον Γιέιτς. Ανάμεσα στις άλλες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ήταν ότι η ίδια περιέγραψε ότι ακόμα και τα γεννητικά όργανα του εφήβου έμοιαζαν με αυτά του πατέρα του, σύμφωνα με τα αστυνομικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του εφήβου, η 35χρονη φέρεται να τον στρίμωξε, ενώ τα δύο μικρά παιδιά της κοιμόντουσαν και άρχισε να φιλάει τον λαιμό του και να τον κακοποιεί σεξουαλικά.

Ο πατέρας έπιασε το ζευγάρι επ’ αυτοφώρω, καθώς ο τρομοκρατημένος γιος του έφυγε τρέχοντας στο μπάνιο με το παντελόνι του πεσμένο γύρω από τους αστραγάλους του. Και ενώ ο πατέρας προσπαθούσε να πείσει τον γιο του να αποκαλύψει τι έγινε, εκείνη έλεγε στο αγόρι να σταματήσει (να μιλάει). Ο έφηβος μεταφέρθηκε στο σπίτι των παππούδων του για ασφάλεια και είπε πως αυτό που έγινε «κατέστρεψε τη ζωή του».

Ωστόσο, οι παππούδες τον αποθάρρυναν να πει για την κακοποίηση στη βιολογική του μητέρα, όπως ανέφερε το δημοσίευμα. Τρεις μήνες αργότερα, ωστόσο, έφτασε ανώνυμη καταγγελία στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η βιολογική μητέρα του θύματος δήλωσε ότι προσπαθεί να βοηθήσει τον γιο της να ξεπεράσει το τραύμα που βίωσε: «Είμαι θυμωμένη, πονώ, κάποιες φορές αισθάνομαι σωματικά άρρωστη. Αλλά θα ξεπεράσουμε τα πάντα», δήλωσε η μητέρα. « Ο γιος μου, παρά το τραύμα που του προκλήθηκε, έχει ακόμη μια όμορφη ζωή να προσμένει. Μια ζωή γεμάτη αγάπη, ελπίδα και ατέλειωτες δυνατότητες».

Η Βον Γιέιτς θα παραμείνει στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών για 10 χρόνια. Μόλις ολοκληρωθεί η ποινή φυλάκισής της, θα πρέπει επίσης να εκπληρώσει 200 ώρες κοινωνικής εργασίας.