Σοκ προκαλεί υπόθεση στο Ιλινόις, όπου μια 34χρονη αναπληρώτρια δασκάλα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη, αφού κακοποίησε σεξουαλικά έναν 11χρονο μαθητή της, όπως αναφέρει δημοσίευμα της nypost.

Η Άλεϊ Μπάρντφιλντ καλούσε το παιδί στο σπίτι της για -αρρωστημένες όπως αποδείχτηκε- «βραδιές για παιχνίδι», στη διάρκεια των οποίων τον κακοποιούσε σεξουαλικά. Παράλληλα, σύμφωνα με το WICS, αντάλλασσε μαζί του άσεμνα μηνύματα και φωτογραφίες μέσω Snapchat και του έστελνε χρήματα μέσω CashApp, συνολικά εκατοντάδες δολάρια σε διάστημα μηνών.

Η αλήθεια βγήκε στην επιφάνεια στις 29 Μαρτίου 2024. Η μητέρα του αγοριού ανησύχησε για τις ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά του ύστερα από μια διανυκτέρευση στο σπίτι της δασκάλας. Όταν έλεγξε το κινητό του, βρήκε συναλλαγές από την 34χρονη, η οποία ήταν αναπληρώτρια δασκάλα σε δημόσιο σχολείο εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τον δικαστή.

Όταν η μητέρα ρώτησε τον γιο της τι συμβαίνει, της είπε ότι είχε σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη με την Μπάρντφιλντ στο σπίτι της. Αρχικά κατηγορούμενη για σεξουαλική παρενόχληση, η δασκάλα παραδέχτηκε στην αστυνομία κατά την ανάκριση ότι είχε σεξουαλική επαφή με το ανήλικο αγόρι μόνο μία φορά, σύμφωνα με το WICS. Χωρίς καμία ντροπή, κατηγόρησε το αγόρι ότι αυτό ξεκίνησε τη σχέση, ισχυριζόμενη ότι της είχε κάνει σεξουαλικές προτάσεις εκείνο το βράδυ.

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, η Μπάρντφιλντ, με τη νομική εκπροσώπησή της, δήλωσε ένοχη για το κακούργημα της σεξουαλικής επίθεσης σε παιδί.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων της, μια ποινή με αναστολή θα ήταν υπερβολικά επιεικής. Έτσι, αποφασίστηκε πως η Μπάρντφιλντ θα υπόκειται σε υποχρεωτική επιτήρηση από τρία χρόνια έως και ισόβια μετά την αποφυλάκισή της, ενώ θα πρέπει να καταγραφεί ισοβίως ως σεξουαλική παραβάτης.

Επιπλέον, της αναγνωρίστηκε ο χρόνος που είχε ήδη εκτίσει υπό κράτηση και συνιστάται να υποβληθεί σε θεραπεία ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στα σωφρονιστικά ιδρύματα του Ιλινόις.












