Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη δυτική Τουρκία την Κυριακή, με την δόνηση να γίνεται αισθητή στην Κωνσταντινούπολη και σε κοντινές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Σμύρνης και της Προύσας, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD).

Η υπηρεσία καταστροφών της χώρας ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:59 μ.μ. τοπική ώρα, με επίκεντρο στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχεια της δυτικής Τουρκίας .

Ο σεισμός, ο οποίος έγινε αισθητός και σε γειτονικές επαρχίες, είχε εστιακό βάθος 8,46 χιλιομέτρων. Πολλοί κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένιωσαν τη δόνηση. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ali Yerlikaya, δήλωσε:

«Σεισμός μεγέθους 5,4 έπληξε το Simav της Kutahya. Η δόνηση έγινε αισθητή και στις γειτονικές επαρχίες. Όλες οι ομάδες της AFAD και οι αρμόδιοι φορείς έχουν ξεκινήσει έρευνες πεδίου. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό», ανέφερε ο ίδιος.