Σε μία συνέντευξη Τύπου υψηλού ενδιαφέροντος από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στις εργασίες της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, έφερε στο προσκήνιο ένα μείζον ζήτημα που απειλεί να εκτροχιάσει το κορυφαίο αμυντικό πρόγραμμα της Άγκυρας. Ο Φιντάν αναφέρθηκε στο θέμα των κινητήρων του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς, ΚΑΑΝ, τονίζοντας ότι η απαιτούμενη διαδικασία αδειοδότησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει κολλήσει.

Ο Τούρκος Υπουργός υπήρξε σαφής:

«Οι άδειες έχουν μπλοκάρει».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε την κρισιμότητα της αμερικανικής έγκρισης για την εξέλιξη του project: «Οι άδειες πρέπει να εγκριθούν και οι κινητήρες να παραδοθούν ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η παραγωγή του KAAN». Ουσιαστικά, η δήλωση αυτή επιβεβαιώνει τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι αμερικανικές θεσμικές διαδικασίες – συγκεκριμένα στο Κογκρέσο – στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της Τουρκίας.

Η Άγκυρα έχει επενδύσει τεράστιο πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο στο πρόγραμμα KAAN, το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσπάθειάς της να απεξαρτηθεί από τις ξένες προμήθειες και να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία.

Παρόλα αυτά, τα εμπόδια που θέτει η μη έγκριση των κρίσιμων συστημάτων, όπως οι κινητήρες, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό και την παραγωγική διαδικασία.

Παρά τις δυσκολίες, ο Χακάν Φιντάν θέλησε να διατηρήσει τον τόνο της αισιοδοξίας και της αποφασιστικότητας, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον στόχο της:

«Όσο αναπνέουμε, υπάρχει πάντα ελπίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

NEW: US Congress has blocked the export of engines that would be used for Turkey’s fifth generation aircraft Kaan, Turkish FM says pic.twitter.com/8hZWpiQoWn — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 27, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τις καθυστερήσεις στους κινητήρες, το πρόγραμμα του KAAN συνεχίζει να προχωρά με εντατικούς ρυθμούς όσον αφορά την κατασκευή των πρωτοτύπων.

Μόλις λίγες ημέρες πριν τις δηλώσεις του Φιντάν, υπήρξαν πληροφορίες και φωτογραφικά ντοκουμέντα που επιβεβαίωναν την πρόοδο.

Εντός της τουρκικής αμυντικής και στρατηγικής κοινότητας, επικρατεί η πεποίθηση ότι η επιτυχής πρόοδος με το KAAN και η δημιουργία ενός εγχώριου μαχητικού πέμπτης γενιάς, θα αναγκάσει την Ουάσινγκτον να αλλάξει τους υπολογισμούς της, καθώς το πρόγραμμα απειλεί να μειώσει δραστικά την εξάρτηση της Τουρκίας από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα.