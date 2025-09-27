Χωρίς ρεύμα έμειναν περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι την Παρασκευή στο νοτιοανατολικό Μεξικό, λόγω εκτεταμένου μπλακ άουτ που προκάλεσε χάος, ιδίως στο τουριστικό θέρετρο Κανκούν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις ώρες μετά την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, η παροχή αποκαταστάθηκε σχεδόν στο 50% των περιοχών που επλήγησαν στις πολιτείες Γιουκατάν, Καμπέτσε και Κίντανα Ρο.

🚨🇲🇽 MASSIVE BLACKOUT HITS CANCUN, TULUM, AND YUCATAN REGION



A major power outage struck Mexico Monday night, leaving Yucatan, Campeche, and seven municipalities in Quintana Roo—Bacalar, Cancun, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, and Isla Mujeres—without… pic.twitter.com/Xfo53wB50y — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 25, 2025

«Επηρεάστηκαν 2,3 εκατομμύρια καταναλωτές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Έκτορ Λόπες, διευθυντής της ομοσπονδιακής επιτροπής διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (CFE).

#AlMomento | Así luce el centro de Cancún tras el apagón de la CFE, que afectó a más de 2 millones de personas en la Península de Yucatán pic.twitter.com/wsehVmfFwz — elquintanarroense (@qrroense) September 27, 2025

Οι φωτεινοί σηματοδότες στους δρόμους του Κανκούν δεν λειτουργούσαν, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, ενώ μόνο καταστήματα που διαθέτουν γεννήτριες παρέμεναν ανοικτά, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες σε αρκετές περιοχές του Κανκούν, το οποίο επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.