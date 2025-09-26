Κατά την παρέμβασή του στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που προήδρευσε του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), αναφέρθηκε στο Κυπριακό και σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα.

Ο Φιντάν τόνισε ότι το Κυπριακό και η κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη παραμένουν δύο κεντρικές προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Κάλεσε τα κράτη-μέλη της OIC να στηρίξουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί τους.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η μουσουλμανική τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο τουρκικός μουσουλμανικός πληθυσμός στα Δωδεκάνησα συνεχίζουν να υφίστανται «σοβαρές παραβιάσεις», που τους στερούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ έχει γίνει ένας «παράνομος παράγοντας τυφλωμένος από όνειρα ενός ‘Μεγάλου Ισραήλ’», προειδοποιώντας ότι οι ενέργειές του στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και στη Συρία απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.

Ο Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα και οι προσπάθειες προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, μαζί με τις ευρύτερες επεκτατικές στρατηγικές του Ισραήλ, αποτελούν «σοβαρούς κινδύνους» για την περιφερειακή ειρήνη.

«Αντιμετωπίζουμε δύο επείγοντες κινδύνους», δήλωσε ο Φιντάν. «Πρώτον, η γενοκτονία στη Γάζα και οι προσπάθειες του Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους με τη βία. Δεύτερον, ο υπολογισμένος επεκτατισμός και η στρατηγική αποσταθεροποίησης του Ισραήλ, που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής μας. Υπό το καθεστώς Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει γίνει ένας ‘παράνομος παράγοντας’ τυφλωμένος από τα όνειρα ενός ‘Μεγάλου Ισραήλ’».

Τόνισε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των νομικών οδών, καθιστώντας τις διαδικασίες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) αποτελεσματικά εργαλεία για το τέλος της ατιμωρησίας.

«Η σταθερότητα της Συρίας δεν μπορεί να αποσπαστεί από εκείνη της ευρύτερης περιοχής», είπε ο Φιντάν. «Είναι εξίσου ζωτικής σημασίας να σταματήσουν τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Συρία».

Ο υπουργός σημείωσε ότι οι Σύροι θα χρειαστούν στήριξη από τα μέλη της OIC κατά τη διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας.

Επίσης, προειδοποίησε για αύξηση της ισλαμοφοβίας και των ρατσιστικών επιθέσεων κατά μουσουλμανικών κοινοτήτων παγκοσμίως, ζητώντας ενιαία αντίδραση σε τέτοια περιστατικά.