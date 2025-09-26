Πολλά γραφεία εισαγγελέων των ΗΠΑ ετοιμάζουν σχέδια για να διερευνήσουν έναν οργανισμό χρηματοδότησης επιχορηγήσεων, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον δισεκατομμυριούχο δωρητή των Δημοκρατικών, Τζορτζ Σόρος, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ. Μία εντολή υποδεικνύει στους εισαγγελείς σε τουλάχιστον έξι γραφεία να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγγελίας κατηγοριών κατά του οργανισμού για «υποστήριξη της τρομοκρατίας». Η εντολή εκδόθηκε την ημέρα που πολλά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι επέρχονται κατηγορητήρια κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Το γραφείο του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, απέστειλε την εντολή, την οποία εξασφάλισαν οι New York Times, υποδεικνύοντας στα γραφεία να στοχεύσουν έναν ακόμη πολιτικό αντίπαλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η εντολή κοινοποιήθηκε στα γραφεία των εισαγγελέων στις πολιτείες Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, Ουάσινγκτον D.C., Σικάγο, Ντιτρόιτ και Μέριλαντ και προτείνει οι εισαγγελείς να εξετάσουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών κατά των Open Society Foundations που χρηματοδοτούνται από τον Σόρος, μεταξύ των οποίων εκβιαστική δράση, εμπρησμός, απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών και υλική υποστήριξη τρομοκρατίας.

Ο οργανισμός χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό τη φίμωση λόγου που η κυβέρνηση δεν εγκρίνει και την υπονόμευση του δικαιώματος της πρώτης τροπολογίας για ελεύθερη έκφραση», σε δήλωση προς την Daily Mail. «Όταν η εξουσία καταχράται τη δύναμή της για να αφαιρέσει τα δικαιώματα ορισμένων ανθρώπων, τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα όλων», πρόσθεσε ο οργανισμός, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα και την ειρηνική φύση των δραστηριοτήτων του.

Ανάμεσα σε εκείνους που χειρίστηκαν την εντολή, ο δικηγόρος Άακας Σινγκ του γραφείου του Μπλανς, υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς σε όλη τη χώρα, επικαλέστηκε μια πρόσφατη αναφορά της συντηρητικής ομάδας Capital Research Center ως βάση για τις κατηγορίες. Η έκθεση αναφέρει ότι η ομάδα του Σόρος έχει «επενδύσει πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδες συνδεδεμένες με τρομοκρατία ή βία εξτρεμιστικού χαρακτήρα», αναφέροντας ως παράδειγμα τη χρηματοδότηση από τα Open Society Foundations της παλαιστινιακής ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων al-Haq, την οποία το Ισραήλ χαρακτήρισε το 2022 ως βιτρίνα για τρομοκρατική δραστηριότητα. Η Capital Research Center παρακολουθεί τις κινήσεις φιλελεύθερων κεφαλαίων στην πολιτική και ζήτησε από τους εισαγγελείς να εξετάσουν εάν οι ισχυρισμοί της έκθεσης δικαιολογούν την έναρξη ποινικών υποθέσεων, ενώ η εντολή υποχρεώνει τα γραφεία των εισαγγελέων να ετοιμάσουν σύντομα τα σχέδια έρευνάς τους.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα ότι θέλει να δει τον Σόρος στη φυλακή. Μετά την πολιτική δολοφονία του Τσάρλι Κερκ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος επικεντρώθηκε στον Σόρος και δήλωσε στο NBC News ότι ο δισεκατομμυριούχος είναι «κακός» και «πρέπει να μπει στη φυλακή».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ κάλεσε τη γενική εισαγγελέα, Παμ Μπόντι, να κινηθεί άμεσα για την απαγγελία κατηγοριών κατά του πρώην διευθυντή του FBI, Κόμεϊ, και της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Τζέιμς, που υπήρξαν μακροχρόνιοι αντίπαλοι του προέδρου. Ο Κόμεϊ απολύθηκε το 2017 και ακολούθησαν πολλαπλές έρευνες εναντίον του, ενώ αναμένεται να κατηγορηθεί «τις επόμενες ημέρες» για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο σχετικά με την έγκριση διαρροής από το FBI που οδήγησε στην έναρξη έρευνας για πιθανή ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του 2016. Η Τζέιμς έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Τραμπ μετά από την κατάθεση αρκετών υποθέσεων εναντίον του και των επιχειρήσεών του στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται ότι μεγάλα σώματα ενόρκων στην ανατολική περιφέρεια της Βιρτζίνια θα κληθούν σύντομα να αποφασίσουν για τις προτεινόμενες κατηγορίες κατά του Κόμεϊ για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο και κατά της Τζέιμς για πιθανή απάτη σε υποθήκες στην πολιτεία.