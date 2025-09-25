Μια σοκαριστική υπόθεση συγκλονίζει το Τόκιο, καθώς μια 75χρονη γυναίκα συνελήφθη επειδή διατήρησε το πτώμα της κόρης της σε καταψύκτη για 20 ολόκληρα χρόνια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ιαπωνικής αστυνομίας, η γυναίκα προσήλθε την Τρίτη στο αστυνομικό τμήμα συνοδευόμενη από μέλος της οικογένειάς της και παραδέχθηκε ότι κρατούσε ένα πτώμα στον καταψύκτη της, δηλώνοντας ότι «επρόκειτο για την κόρη της», η οποία είχε γεννηθεί το 1975.

Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι της, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό Τόκιο, εντόπισαν μέσα στον καταψύκτη το πτώμα μιας γυναίκας, κουλουριασμένο, ντυμένο με μπλουζάκι και εσώρουχα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι «το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης» και ότι θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η 75χρονη, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για εγκατάλειψη πτώματος, εξήγησε στους αστυνομικούς ότι η οσμή είχε αρχίσει να διαχέεται στο σπίτι και τότε αγόρασε τον καταψύκτη για να τοποθετήσει εκεί το πτώμα της κόρης της, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα είχε και άλλα παιδιά και ζούσε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της πριν από μερικές εβδομάδες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.