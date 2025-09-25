Οι φόβοι για τη Συντέλεια του κόσμου που φημολογήθηκε ότι θα πραγματοποιούνταν στις 23 Σεπτεμβρίου έχουν πλέον παρέλθει, αποτελώντας την πιο πρόσφατη εσφαλμένη πρόβλεψη για την ημέρα της κρίσης. Παρά τον πανικό που προκάλεσε το φαινόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, πείθοντας πολλούς ότι η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού και η Ημέρα της Κρίσεως ήταν κοντά, πολλοί χριστιανοί αντέδρασαν στις ακραίες δηλώσεις.

Η εφημερίδα Daily Mail μίλησε με θρησκευτικούς ηγέτες και πιστούς που τόνισαν ότι η προσπάθεια να καθοριστεί ημερομηνία για βιβλικά γεγονότα όπως η Συντέλεια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διδασκαλίες της Βίβλου.

Ο Στιβ Κανγκ, μοναχός του βουδισμού που έγινε ευαγγελικός πάστορας, δήλωσε: «Η Βίβλος λέει ότι κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα, παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε ο Ιησούς γνωρίζει!» Ο Κανγκ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είχε κάποτε εμπειρία εκτός σώματος κατά την οποία επισκέφθηκε την κόλαση και τον επανέφερε η φωνή του Ιησού, πρόσθεσε ότι το τέλος του κόσμου προφητεύεται μόνο όταν το ευαγγέλιο κηρυχθεί σε όλα τα έθνη. «Κάθε γλώσσα πρέπει να ακούσει», τόνισε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμα χιλιάδες γλώσσες παγκοσμίως στις οποίες η Βίβλος δεν έχει μεταφραστεί.

Άλλοι χριστιανοί και επιδραστικοί θρησκευτικοί αξιωματούχοι στα κοινωνικά δίκτυα υπογραμμίζουν ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα σημάδια που πρέπει να παρακολουθούν οι πιστοί πριν από τη Συντέλεια. Μιλώντας στα μέλη της Εκκλησίας Grace στο Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε ότι αυτά περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας «ενωμένης παγκόσμιας κυβέρνησης», την ανέγερση νέου ναού στην Ιερουσαλήμ και τη δημιουργία ενός θρησκευτικού συστήματος που θα ακολουθεί έναν υποτιθέμενο «παγκόσμιο ηγέτη». Σύμφωνα με τους πιστούς, η σημασία αυτών των γεγονότων υπερβαίνει τις ημερομηνίες και επικεντρώνεται στα σημάδια που υποδεικνύουν την πλησιέστερη εμφάνιση της αποκαλυπτικής περιόδου.

Όσον αφορά τη Βίβλο, οι θρησκευτικοί ηγέτες εξηγούν ότι η μεγαλύτερη εικόνα είναι πιο σημαντική από την εστίαση σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Υπάρχει μια μακριά λίστα γεγονότων που προβλέπονται να συμβούν στο μέλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία μιας ενωμένης παγκόσμιας κυβέρνησης με ένα όνομα, μια παγκόσμια γλώσσα και ένα κοινό νόμισμα. Παράλληλα, οι χριστιανοί καλούνται να παρακολουθούν προσεκτικά τα γεγονότα που συμβαίνουν στο Ισραήλ και να προσέξουν την ανέγερση ενός «Τρίτου Ναού» στην Ιερουσαλήμ. Ο Τρίτος Ναός είναι ένα προφητευμένο μελλοντικό κτίριο που ορισμένοι Εβραίοι και Χριστιανοί πιστεύουν ότι θα ανεγερθεί στον χώρο των δύο προηγούμενων αρχαίων ναών, οι οποίοι ήταν κεντρικοί για τη λατρεία των Εβραίων αλλά καταστράφηκαν πριν από αιώνες. Σε ορισμένες χριστιανικές πεποιθήσεις, η ανέγερσή του θεωρείται σημαντικό σημάδι ότι ο κόσμος πλησιάζει μια σειρά δραματικών αποκαλυπτικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ενός απατηλού παγκόσμιου ηγέτη, ο οποίος θα διαφθείρει τον ναό.

Ο Αντίχριστος, σύμφωνα με το Βιβλίο της Αποκάλυψης, θα ανέλθει στην παγκόσμια εξουσία, πιθανώς από μια ανανεωμένη μορφή αρχαίας αυτοκρατορίας όπως η Ρώμη, και θα αντιταχθεί στον Θεό ισχυριζόμενος θεϊκή εξουσία και πραγματοποιώντας παραπλανητικά σημάδια. Οι Γραφές υποδεικνύουν ότι αυτό το πρόσωπο θα προκαλέσει πολέμους και καταστροφή, διεξάγοντας εκστρατεία κατά των πιστών και των εθνών, βεβηλώνοντας τον μελλοντικό Τρίτο Ναό και προκαλώντας μια επταετή περίοδο χάους γνωστή ως «Μεγάλη Θλίψη».

Ο Βλαντιμίρ Σαβτσούκ, πάστορας, συγγραφέας και ομιλητής στο YouTube, τοποθετήθηκε δημόσια κατά των ισχυρισμών για τις 23 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι η Συντέλεια και η Δευτέρα Παρουσία δεν θα έρθουν μέχρι να αποκαλυφθεί ο μυστηριώδης αυτός παγκόσμιος ηγέτης. «Στην 2η Θεσσαλονικείς 2:3, αναφέρεται σαφώς ότι ο Ιησούς δεν θα επιστρέψει μέχρι να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη», δήλωσε σε βίντεο για τους 2,19 εκατομμύρια συνδρομητές του. «Έτσι, αν κάποιος καθορίζει ημερομηνία, αντιφάσκει άμεσα με τον λόγο του Ιησού», πρόσθεσε.

Η Συντέλεια, γνωστή σε ορισμένους Χριστιανούς ως «εσχατολογία», θεωρείται γεγονός διάσωσης των πιστών, όπου θα απομακρυνθούν αμέσως από τη Γη για να αποφύγουν τη θλίψη σε μια περίοδο έντονης δοκιμασίας και δυσκολιών. Τα βιβλικά κείμενα περιγράφουν τη θλίψη ως επταετή περίοδο χάους και καταστροφών, κατά την οποία το κακό κυριαρχεί στη Γη πριν επιστρέψει ξανά ο Ιησούς για να εγκαθιδρύσει μια ειρηνική βασιλεία.

Η πρόβλεψη για τις 23 Σεπτεμβρίου απέκτησε διεθνή απήχηση όταν ο πάστορας Τζόσουα Μχλακέλα, Νοτιοαφρικανός ιεροκήρυκας, ισχυρίστηκε ότι ο Ιησούς εμφανίστηκε σε θεία όραση και είπε ότι θα επιστρέψει κατά τη διάρκεια της Εβραϊκής Γιορτής των Σαλπιγγών, γνωστής και ως Ρος Χασανά. Ορισμένοι ήταν τόσο πεισμένοι από την προφητεία του που ανέφεραν ότι θα πουλήσουν τα σπίτια τους, θα δωρίσουν τα υπάρχοντά τους και θα τακτοποιήσουν όλες τις υποθέσεις τους πριν από την Τρίτη.

Η προφητεία του πάστορα Μχλακέλα δεν ήταν η πρώτη βιβλική προειδοποίηση για τη Συντέλεια. Στην πραγματικότητα, αρκετές προβλέψεις έχουν εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες. Ένα βιβλίο 900 ετών, που βρέθηκε στα Μυστικά Αρχεία του Βατικανού, ερμηνεύτηκε ότι ισχυρίζεται πως ο Ιησούς θα επιστρέψει στη Γη το 2027 για να καθορίσει ποιοι θα σωθούν και ποιοι θα καταδικαστούν. Ο Άγιος Μαλάχης θεωρείται ο συγγραφέας του 12ου αιώνα για το κείμενο «Προφητεία των παπών», το οποίο περιέχει μια σειρά κρυπτικών λατινικών φράσεων που πιστεύεται ότι περιγράφουν κάθε πάπα, ξεκινώντας από τον Τελεστίνιο Β’ το 1143 και καταλήγοντας υποτίθεται στον τελευταίο ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας, τον πάπα Φραγκίσκο.

Ακόμα και επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να προβλέψουν το τέλος του κόσμου. Μια μελέτη του 1960 προέβλεπε ότι η Συντέλεια θα έρθει στις 13 Νοεμβρίου 2026, υποστηρίζοντας ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγήσει σε καταστροφή του πλανήτη. Ο Αυστριακός επιστήμονας, Χάινζ φον Φέρστερ, προειδοποίησε: «Τα δισέγγονά μας δεν θα πεθάνουν από την πείνα, θα πεθάνουν από τη συμπίεση». Το 2017, ερευνητές του Massachusetts Institute of Technology (MIT) εκτίμησαν ότι το επόμενο μαζικό γεγονός εξαφάνισης στην ιστορία της ανθρωπότητας θα συμβεί το 2100, λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, που θα προσθέσουν τόσο πολύ άνθρακα στους ωκεανούς, ώστε να προκαλέσουν μαζικό θάνατο φυτών και ζώων.