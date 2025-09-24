Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, γνωστοποίησε απόψε ότι η χώρα του θα αποστείλει πολεμικό πλοίο για να στηρίξει τον στολίσκο της αποστολής Global Sumud, ο οποίος πλέει προς τη Λωρίδα της Γάζας και υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της νύχτας Τρίτης προς Τετάρτη.

«Ανησυχούμε, για αυτό αναπτύσσουμε ένα πλοίο ώστε να διασφαλίσουμε ότι, εάν χρειαστεί, οι πολίτες μας θα λάβουν βοήθεια και θα μεταφερθούν στην Ισπανία» ανέφερε ο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη.

Το ισπανικό πλοίο πρόκειται να αποπλεύσει αύριο Πέμπτη.

Η Ιταλία ανακοίνωσε λίγες ώρες νωρίτερα ότι δόθηκε εντολή σε μια φρεγάτα να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκεται ο στολίσκος.