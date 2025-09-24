Μια σπάνια και τεράστια μέδουσα, με πλοκάμια που φτάνουν τα 21 μέτρα και ζυγίζουν πάνω από 22 κιλά, έκανε την εμφάνισή της αυτή την εβδομάδα στις ακτές του Τέξας, προκαλώντας τρόμο στους λουόμενους, σύμφωνα με δημοσίευμα της nypost ενώ η εμφάνισή τους καταγράφηκε σε βίντεο.

Τουλάχιστον δέκα από αυτά τα πλάσματα, γνωστά ως «pink meanies» (ροζ κακότροπες) λόγω του χρώματός τους, ξεβράστηκαν σε μια παραλία μήκους 16 χιλιομέτρων, δήλωσε ο Τζέις Τάνελ, διευθυντής κοινοτικής εμπλοκής στο Harte Research Institute, στο Chron.

Η επιστημονική τους ονομασία είναι Drymonema larsoni. Τα πλοκάμια τους μπορούν να φτάσουν σε μήκος δύο σχολικών λεωφορείων και το βάρος τους να αγγίξει τα 22 κιλά γι’ αυτό και τις αποκαλούν γίγαντες με πλοκάμια! Το αλλόκοτο αυτό πλάσμα αναγνωρίστηκε ως νέο είδος μόλις το 2011, ενενήντα χρόνια μετά την τελευταία ανακάλυψη νέας μέδουσας.

«Αυτή είναι περίπου η εποχή που αρχίζουν να εμφανίζονται», εξηγεί ο Τάνελ.

Στα τέλη του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου, οι ροζ μέδουσες κινούνται προς τις ακτές του Κόλπου του Τέξας για να τραφούν με τις moon jellyfish (σεληνιακές μέδουσες), που αποτελούν από τα πιο κοινά είδη στην περιοχή. Καθώς οι μικρότερες μέδουσες παρασύρονται από τα ρεύματα τρεφόμενες με πλαγκτόν, οι ροζ μέδουσες τις αιχμαλωτίζουν με τα τεράστιά τους πλοκάμια, τα οποία εκκρίνουν πεπτικά υγρά που διαλύουν το θήραμα.

Ωστόσο, η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται απόλυτα από την παρουσία τροφής και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. «Αν δεν υπάρχουν σεληνιακές μέδουσες, πεθαίνουν πολύ γρήγορα. Αν κρυώσει το νερό, πεθαίνουν επίσης γρήγορα. Οπότε το να τις δει κανείς είναι κάτι σπάνιο», δήλωσε ο Τάνελ.

Παρά το εντυπωσιακό μέγεθος και το όνομά τους, το τσίμπημά τους στους ανθρώπους θεωρείται ήπιο. Ο Τάνελ βαθμολόγησε τον πόνο «2 στα 10». «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξύδι για να αφαιρέσεις τα πλοκάμια και να μειώσεις το τσούξιμο», εξηγεί.

Δεν είναι βρώσιμες για τον άνθρωπο και, αφού ξεβραστούν στην ακτή, συνήθως εξατμίζονται ή γίνονται τροφή για τα πουλιά.

Οι συγκεκριμένες μέδουσες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στον Κόλπο του Μεξικού από επιστήμονες το 2000, αλλά αρχικά θεωρήθηκαν άλλο είδος, γνωστό στη Μεσόγειο. Μετέπειτα μελέτες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για εντελώς νέο είδος, το οποίο έχει καταγραφεί τόσο στη Μεσόγειο όσο και στα ανοικτά της Νότιας Αφρικής.