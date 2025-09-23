Συνελήφθησαν 13 στελέχη του μητροπολιτικού δήμου Άγκυρας με την κατηγορία οικονομικών ατασθαλιών που φέρονται να διαπράχθηκαν στο πλαίσιο 32 συναυλιών, τις οποίες διοργάνωσε ο δήμος την περίοδο 2021-2024.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, σηματοδοτώντας μια νέα φάση των διώξεων που στοχεύουν δήμους που ελέγχονται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), την αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας.

Μετά τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της διαφθοράς και καθαιρεθεί από το αξίωμά τους συνολικά 17 δήμαρχοι του CHP σε όλη την Τουρκία, εκ των οποίων οι 11 σε περιφερειακούς δήμους που υπάγονται στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, είναι από τα πλέον δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα μεταξύ των εθνικιστών ψηφοφόρων. Μέχρι σήμερα οι εισαγγελικές έρευνες δεν είχαν αγγίξει τον δήμο της Άγκυρας.

Πηγή: ΑΠΕ