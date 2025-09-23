Το Βέλγιο ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων χωρών. «Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών», ανέφερε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ κατά τη διάρκεια της διάσκεψης στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Η διάσκεψη είχε στόχο να δώσει νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης δύο κρατών – που οραματίζεται το Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχουν ειρηνικά.

«Η λύση των δύο κρατών δεν είναι νεκρή», τόνισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου. «Είναι πληγωμένη, αλλά είναι εφικτή η αναβίωσή της και πρέπει να γίνει για το καλό και των δύο λαών», συμπλήρωσε.