Ένας εκπαιδευτής τίγρεων και συνεργάτης του διαβόητου «Tiger King» Joe Exotic βρήκε φριχτό θάνατο, όταν κατασπαράχθηκε από μια τίγρη που φρόντιζε σε καταφύγιο της Οκλαχόμα.

Ο Ράιαν Ίσλι πέθανε έπειτα από επίθεση τίγρης κατά τη διάρκεια «ατυχήματος» το Σάββατο στο Growler Pines Tiger Preserve στην πόλη Χιούγκο, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το καταφύγιο σε ανάρτηση στο Facebook, σύμφωνα με την nypost.

«Αυτή η τραγωδία είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση τόσο της ομορφιάς όσο και της απρόβλεπτης φύσης του φυσικού κόσμου. Ο Ράιαν καταλάβαινε αυτούς τους κινδύνους όχι από απερισκεψία αλλά από αγάπη», ανέφερε η ανακοίνωση. «Τα ζώα υπό τη φροντίδα του δεν ήταν απλώς ζώα για αυτόν, αλλά όντα με τα οποία είχε αναπτύξει έναν δεσμό που βασιζόταν στον σεβασμό, τη φροντίδα και την αγάπη».

Tiger handler and ‘Joe Exotic associate’ fatally mauled at Oklahoma preserve https://t.co/yrVuSpCQjR pic.twitter.com/gsjs3IVLej — New York Post (@nypost) September 22, 2025

Το κέντρο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθούν επιδείξεις εκπαίδευσης μεγάλων αιλουροειδών και να συμμετέχουν σε ξεναγήσεις, ακύρωσε όλες τις δραστηριότητες μέχρι νεωτέρας.

Οι συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν ως «παθιασμένο υπερασπιστή της προστασίας της άγριας ζωής». «Η αγάπη του για τα ζώα, ειδικά για τις τίγρεις, ήταν εμφανής σε κάθε πτυχή της ζωής του. Αφιέρωσε τη ζωή του στην προστασία και φροντίδα αυτών των υπέροχων πλασμάτων και πίστευε βαθιά στην αποστολή του Growler Pines, δηλαδή να προσφέρει ένα ασφαλές σπίτι για τα ζώα υπό τη φροντίδα του», πρόσθεσε το καταφύγιο. «Το Growler Pines ήταν κάτι πολύ περισσότερο από χώρος εργασίας για τον Ράιαν. Ήταν το κάλεσμά του, το πάθος και ο σκοπός της ζωής του. Το θάρρος, η συμπόνια και η αφοσίωσή του δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

Αντιδράσεις από την PETA

Σύμφωνα με την οργάνωση PETA, ο Ίσλι είχε αποκτήσει τίγρεις από τον φυλακισμένο πλέον Τζο Μαλντονάτο, γνωστό ως Joe Exotic, για τη δική του επιχείρηση «ShowMe Tigers», με την οποία «τις μετέφερε σε όλη τη χώρα» και τις ανάγκαζε «να εμφανίζονται σε βάναυσα τσίρκο».

«Δεν είναι ποτέ ασφαλές οι άνθρωποι να έρχονται σε άμεση επαφή με κορυφαίους θηρευτές και δεν προκαλεί καμία έκπληξη όταν ένας άνθρωπος δέχεται επίθεση από μια αγχωμένη μεγάλη γάτα που έχει φυλακιστεί, μαστιγωθεί και της έχουν στερηθεί όλα τα φυσικά και σημαντικά αγαθά για αυτήν», δήλωσε η Ντέμπι Μέτσλερ, ανώτερη διευθύντρια της PETA Foundation για τα ζώα σε αιχμαλωσία. Η οργάνωση κάλεσε όσους εκμεταλλεύονται άγρια ζώα «να σταματήσουν τώρα αυτή τη δραστηριότητα και να στείλουν τα ζώα σε αναγνωρισμένα καταφύγια, όπου θα μπορέσουν επιτέλους να ζήσουν ειρηνικά».

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Ίσλι δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.