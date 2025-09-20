Μια εργαζόμενη πανεπιστημίου υπέβαλε μήνυση για ρατσιστική επίθεση, αφού της απαγορεύτηκε να στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο τον περασμένο Νοέμβριο. Η Μαρίλιν Μαχέρ ισχυρίστηκε ότι η προϊσταμένη της, Ζακλίν Ρόμπερτς, την «ταπείνωσε» λέγοντάς της ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να βάλει το γιορτινό στολίδι, όπως ακούστηκε σε δικαστήριο. Όταν στη συνέχεια της δόθηκε άδεια να στήσει το δέντρο τον Δεκέμβριο, η κυρία Μαχέρ αρνήθηκε. Η διοικήτρια του πανεπιστημίου, η οποία είναι μαύρη, υπέβαλε αγωγή στο πανεπιστήμιο του Χερτφορντσάιρ για ρατσιστική παρενόχληση σχετικά με το περιστατικό. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ένιωσε σαν «μαύρη σκλάβα» όταν της ειπώθηκε να μην φάει φαγητό σε πάρτι αποχώρησης πριν φτάσει ο συνάδελφος που έφευγε.

Ωστόσο, η δικαστής εργασιακών θεμάτων απέρριψε τους ισχυρισμούς της, κρίνοντας ότι ήταν «λογική οδηγία διαχείρισης» το να πει η κυρία Ρόμπερτς να μην στολίζονται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα πριν τον Δεκέμβριο. Η κυρία Μαχέρ ξεκίνησε να εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Χερτφορντσάιρ τον Αύγουστο του 2019 και τον Ιούνιο του 2022 ανέλαβε τη θέση Διοικητικού Σχολής και Συντονιστή Υποδομών στη Σχολή Φυσικής, Μηχανικής και Επιστήμης Υπολογιστών. Στις 21 Νοεμβρίου, η κυρία Μαχέρ έστειλε email στη Ζακλίν Ρόμπερτς ζητώντας να τοποθετήσει χριστουγεννιάτικα δέντρα στο τμήμα. Η διοικήτρια ισχυρίστηκε ότι δεν απάντησε στο email, αλλά πήγε στον διάδρομο και είπε με «υψηλή φωνή» ότι δεν έπρεπε να βάλει τα δέντρα εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με την Daily Mail η δικαστική απόφαση αναφέρει ότι η κυρία Ρόμπερτς αρνήθηκε ότι φώναξε ή υψωσε τη φωνή της, καθώς δεν είναι το στυλ διαχείρισής της και ότι θεωρούσε λογική οδηγία διαχείρισης να μην στολίζονται τα χριστουγεννιάτικα δέντρα πριν τον Δεκέμβριο. Στις 2 Δεκεμβρίου, η κυρία Ρόμπερτς έστειλε email στη Μαχέρ ζητώντας της να τοποθετήσει τα δέντρα, αλλά η Μαχέρ «δεν απάντησε» και στη συνέχεια είπε σε συνάδελφο ότι «αρνείται να το κάνει». Ως αποτέλεσμα, φοιτητές που πληρώνονταν για βασικές εργασίες κλήθηκαν να αναλάβουν τη δουλειά.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης για ένα άλλο περιστατικό τον Αύγουστο, κατά το οποίο είχε οργανωθεί μικρό πάρτι αποχώρησης για υπάλληλο, με παροχή τροφών και ποτών. Στην κατάθεσή της, η Μαχέρ ανέφερε ότι «πήρε ένα μπισκότο ασυνείδητα, αλλά δεν το έφαγε καθώς είναι οριακά διαβητική». Η κυρία Μαχέρ δήλωσε ότι η Ρόμπερτς την «επέπληξε», χαρακτηρίζοντάς την «αγενή» και λέγοντάς της να περιμένει τον υπάλληλο που έφευγε πριν φάει. Υποστήριξε ότι η Ρόμπερτς την «ταπείνωσε» μπροστά σε άλλους υπαλλήλους και ότι την πλησίασε λέγοντάς της να «μην της μιλάει έτσι». Το δικαστήριο κατέγραψε ότι η Μαχέρ ένιωσε σαν «μαύρη σκλάβα που περιμένει τον λευκό αφέντη να πει πότε μπορεί να φάει» και ότι πίστευε πως οι άλλοι θεώρησαν ότι, λόγω του ότι είναι μαύρη, το φαγητό θα μολυνόταν ή ήταν μεταδοτικό.

Η κυρία Ρόμπερτς δήλωσε ότι απλώς είπε στη Μαχέρ να περιμένει τον υπάλληλο που φεύγει πριν φάει και ότι υπήρχε πλαστική μεμβράνη πάνω στο φαγητό. Αρνήθηκε ότι η Μαχέρ ήταν «αγενής». Τον Νοέμβριο έγινε συνάντηση μεταξύ Ρόμπερτς και Μαχέρ για να συζητηθούν διάφορες «αδυναμίες» στην εργασία της Μαχέρ. Μετά τη συνάντηση, η Μαχέρ έγραψε στον κοσμήτορα της σχολής για να καταγγείλει την Ρόμπερτς ως «αγενή και ασεβή», κατηγορώντας την, όπως επίσης και έναν άλλο συνάδελφο, ότι τη «κακομεταχειρίζονται» και ότι «θα υποστούν τις συνέπειες». Μια «έντονη» συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Μαχέρ και της προϊσταμένης της, και την επόμενη μέρα η Μαχέρ παραιτήθηκε από τη θέση της.

Η Μαχέρ υπέβαλε αγωγή για άμεση διάκριση λόγω φυλής και ρατσιστική παρενόχληση. Η δικαστής εργασιακών θεμάτων Σάλι Κόουεν ανέφερε ότι το δικαστήριο διαπίστωσε πως η κυρία Ρόμπερτς δεν μίλησε στη Μαχέρ με δυνατή φωνή και ότι ήταν λογική οδηγία διαχείρισης να πει να μην στολίζονται τα δέντρα τόσο νωρίς, στις 21 Νοεμβρίου. Πρόκειται για ανεπιθύμητη συμπεριφορά καθώς η Μαχέρ διαφώνησε, αλλά το δικαστήριο βρήκε ότι η απόφαση και η επικοινωνία της Ρόμπερτς δεν σχετίζονταν με τη φυλή της Μαχέρ.