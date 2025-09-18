Δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν δικαστή για τη δολοφονία της συζύγου του και ο άνδρας πρόκειται να πεθάνει πίσω από τα κάγκελα της φυλακής με την ποινή που έλαβε.

Ο 74χρονος Τζέφρι Φέργκιουσον φορώντας μια πράσινη φόρμα φυλακής εμφανίστηκε σε δίκη για πρώτη φορά από τη θέση του κατηγορούμενου και καταδικάστηκε σε 35 χρόνια φυλάκισης, χωρίς κανένα ελαφρυντικό να γίνεται δεκτό.

Σύμφωνα με τη New York Post, το 2023 ο δικαστής μεθυσμένος τσακωνόταν με τη σύζυγό του Σέριλ για τα οικονομικά. Κατά τη διάρκεια του καβγά τράβηξε ένα όπλο που έκρυβε στον αστράγαλο του και την πυροβόλησε.

Γείτονες κάλεσαν την αστυνομία και ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε το έγκλημα, ρωτώντας: «Τη σκότωσα; Είναι νεκρή;». Εντούτοις, λίγο πριν συλληφθεί επικοινώνησε με συναδέλφους του, ανακοινώνοντας ότι δεν θα παραστεί στη δουλειά, επειδή ελέγχεται για τη δολοφονία της Σέριλ.

Ο 74χρονος υποστήριξε ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε όπως το έβγαζε για να το αφήσει στο τραπέζι, επειδή δεν ήθελε να γίνει κάποιο ατύχημα όσο ήταν συναισθηματικά φορτισμένος εξαιτίας του καβγά. Έτσι, η αστυνομία τον άφησε ελεύθερο με εγγύηση και τού απαγόρευσε να οπλοφορεί.

Ωστόσο, ο ηλικιωμένος όχι μόνο έφερε πάνω του όπλο, αλλά ξεκίνησε να διαδίδει πως «οι νόμοι δεν ισχύουν σε μένα… Είμαι δικαστής και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω χωρίς συνέπειες».

Κατά τη διάρκεια της δίκης ο γιος του ζήτησε επιείκεια, αλλά η δικαστής Eleanor J. Hunter έκρινε ότι πυροβόλησε συνειδητά, με στόχο να δολοφονήσει τη σύζυγό του, πιστεύοντας ότι θα απέφευγε την καταδίκη, λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας.