Ένα σημαντικό σχέδιο δημιουργίας ενός καζίνο στη Νέα Υόρκη, στη συνοικία της Τάιμς Σκουέρ, που είχε προκαλέσει την οργή πολλών θεάτρων του Μπροντγουέι, απορρίφθηκε σήμερα από την επιτροπή που ήταν επιφορτισμένη με την εξέταση των φακέλων με τις προτάσεις.

Η επιτροπή, η οποία απαρτιζόταν από εκλεγμένους αξιωματούχους του δήμου και της πολιτείας της Νέας Υόρκης, κλήθηκε να αξιολογήσει οκτώ διαφορετικά σχέδια σε διαφορετικές περιοχές και απέρριψε εκείνο του Μπροντγουέι με τέσσερις ψήφους κατά έναντι δύο υπέρ.

Ο Τζέισον Λακς, πρόεδρος της Broadway League, μιας ισχυρής επαγγελματικής ένωσης του χώρου του θεάματος, χαιρέτισε μια απόφαση που υπερασπίζεται «τη μαγεία της συνοικίας». «Ένα καζίνο μπορεί να φτιαχτεί οπουδήποτε, όμως το Μπροντγουέι ζει μονάχα εδώ», σχολίασε ο ίδιος.

Οι επαγγελματίες του θεάματος και οι κάτοικοι της συνοικίας, από τις πιο τουριστικές της πόλης, δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για την άφιξη πελατών που θα μπορούσαν να γυρίσουν την πλάτη στα εμπορικά καταστήματα και τα θέατρα της περιοχής, διάσημα κυρίως για τα μιούζικάλ τους.

Του σχεδίου, ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προέβλεπε τη δημιουργία καζίνο, ξενοδοχείου και εστιατορίου πολυτελείας, ηγείτο ο κολοσσός των καζίνο και της ψυχαγωγίας Caesars Entertainments, που σχετίζεται κυρίως με τον ράπερ και επιχειρηματία Τζέι Ζι μαζί με την εταιρεία του Roc Nation.

Οι χρηματοδότες του είχαν λάβει τη στήριξη του πάστορα Αλ Σάρπτον, ιστορικού ακτιβιστή στη μάχη υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και άλλων προσωπικοτήτων της πόλης.

Το σχέδιο της Times Square ήταν ένα από τα συνολικά οκτώ υποψήφια σχέδια στη Νέα Υόρκη και τα προάστιά της, που ανταγωνίζονταν για να λάβουν έως και τρεις άδειες λειτουργίας καζίνο, τα οποία χορηγούσε η πολιτεία. Ο διαγωνισμός περιελάμβανε επίσης έναν άλλο χώρο στο Μανχάταν, κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, έναν ακόμη στο Κουίνς και έναν ακόμη στο Μπρονξ.

Οι νικητές θα πρέπει να καταβάλουν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια για να πάρουν μία άδεια.

