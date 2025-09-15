Η Αρμονί Αλμπερτίνι, plus size μοντέλο και δημιουργός περιεχομένου από τη Γαλλία, ξεκίνησε εκστρατεία για να ποινικοποιηθεί η «χοντροφοβία» μετά από προσβλητικά και σκληρά σχόλια που δέχθηκε για τα κιλά της σε φούρνο στη Μονπελιέ, όπως αναφέρει η nypost.

Η ινφλουένσερ, που μετρά περισσότερους από 675.000 ακολούθους στο TikTok, επισκέφθηκε πρόσφατα ένα ζαχαροπλαστείο για να παραλάβει την τούρτα γενεθλίων που είχε παραγγείλει ο σύντροφός της. Αρχικά ανέβασε βίντεο εκθειάζοντας το κατάστημα, όμως λίγο αργότερα αποκαλύφθηκε πως το ζευγάρι ιδιοκτητών έκανε πίσω από την κάμερα σχόλια που χαρακτήρισε «σοκαριστικά, λιποφοβικά, μισογυνιστικά και εντελώς βάναυσα».

Σύμφωνα με την ίδια, οι ιδιοκτήτες την αποκάλεσαν «πατάτα», «φάλαινα» και ακόμη πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, ενώ σχολίασαν ειρωνικά ότι «θα σκάσει την επόμενη μέρα». Ένας από αυτούς ακούστηκε μάλιστα να λέει: «Δεν ντρέπεσαι που τρως ακόμα γλυκά όταν ζυγίζεις 146 κιλά;»

Η Αλμπερτίνι προσπάθησε να καταθέσει μήνυση, ωστόσο οι αρχές της απάντησαν πως δεν μπορούσαν να προχωρήσουν καθώς τα σχόλια δεν της απευθύνονταν ευθέως. «Ήταν σαν να τους έλεγα ‘μου είπαν ότι είμαι άσχημη’», εξήγησε. «Δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για υποτίμηση, για απαξίωση της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου, για μια μορφή διάκρισης».

Από μικρή ηλικία έχει υπάρξει στόχος body shaming και δηλώνει πως πλέον θέλει να δώσει τέλος στην ατιμωρησία. Έτσι, αποφάσισε να δημιουργήσει διαδικτυακή αναφορά με αίτημα να συμπεριληφθεί η «λιποφοβία» στον Ποινικό Κώδικα της Γαλλίας, στο ίδιο πλαίσιο με τον σεξισμό, τον ρατσισμό και την ομοφοβία.

«Το άρθρο 225-1 του Ποινικού Κώδικα απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω εμφάνισης», εξηγεί το κείμενο της αναφοράς. «Στην πράξη όμως, η λέξη ‘λιποφοβία’ δεν υπάρχει στον νόμο. Έτσι, τα θύματα δεν αναγνωρίζονται, οι θεσμοί υποβαθμίζουν τα περιστατικά και η κοινωνία συνεχίζει να τα θεωρεί φυσιολογικά».

Η πρόταση ορίζει ως «λιποφοβία» κάθε σχόλιο, συμπεριφορά, δυσμενή μεταχείριση ή υποκίνηση που σχετίζεται με το βάρος, το σώμα ή τη σωματική διάπλαση ενός ατόμου.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, η αναφορά είχε συγκεντρώσει 13.347 υπογραφές από τις 100.000 που απαιτούνται. Παρότι δεν είναι βέβαιη πως θα φτάσει στον στόχο, η Αλμπερτίνι παραμένει αποφασισμένη: «Ίσως να μην πετύχουμε τις 100.000 υπογραφές. Ίσως ακόμα κι έτσι να μη βγει κάτι. Αλλά κάθε προσπάθεια, είτε ατομική είτε συλλογική, είναι μια πράξη διεκδίκησης της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας μας».

Με την πρωτοβουλία της, η Αλμπερτίνι ελπίζει να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για την καθημερινή βία που βιώνουν οι άνθρωποι με παραπάνω κιλά και να συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας.