Για τα τελευταία 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ο πλανήτης μας έχει έναν αξιόπιστο ουράνιο σύντροφο – το φεγγάρι. Η τροχιά του γύρω από τη Γη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή στον πλανήτη μας, από την κίνηση των παλιρροιών έως τη σταθεροποίηση των εποχών. Τώρα, όμως, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν ακόμη… σύντροφο που πιθανότατα ακολουθεί τη Γη για αρκετό καιρό. Ειδικοί από το παρατηρητήριο Pan-STARRS στη Χαβάη εντόπισαν ένα υπο-φεγγάρι, με την ονομασία «2025 PN7», το οποίο ακολουθεί τη Γη από τη δεκαετία του 1960. Πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν αστεροειδή, ο οποίος αντί να περιστρέφεται γύρω από τη Γη, κινείται γύρω από τον Ήλιο σε παρόμοια τροχιά με αυτή του πλανήτη μας.

Η ανακάλυψη έγινε μετά την ανάλυση των τροχιακών δεδομένων του αστεροειδούς, ο οποίος έχει διάμετρο μόλις 19 μέτρα. Οι αστρονόμοι κατέληξαν ότι βρίσκεται σε αυτήν την «κυματοειδή τροχιά» για περίπου 60 χρόνια και πιθανότατα θα παραμείνει κοντά μας για άλλα 60 πριν αποχωρήσει. Ο 2025 PN7 εντάσσεται στα έξι γνωστά υπο-φεγγάρια που ακολουθούν τροχιές παρόμοιες με της Γης, αλλά φέρει τον τίτλο του «μικρότερου και λιγότερο σταθερού». Οι επιστήμονες γνώριζαν την ύπαρξη των υπο-φεγγαριών από το 1991, όταν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά ο «1991 VG» – τον οποίο κάποιοι τότε θεώρησαν ότι ήταν εξωγήινη διαστημική συσκευή. «Τρεις δεκαετίες αργότερα, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι αυτά τα αντικείμενα είναι φυσικά και αποτελούν μια δευτερεύουσα ζώνη αστεροειδών που καταλαμβάνει την περιοχή όπου το σύστημα Γης-φεγγαριού περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο», έγραψαν οι ερευνητές.

Σύμφωνα με την Daily Mail, σε αντίθεση με το φεγγάρι μας, το οποίο μπορεί συνήθως να φανεί με γυμνό μάτι, αυτό το υπο-φεγγάρι είναι ορατό μόνο μέσω ισχυρών τηλεσκοπίων. Και παρόλο που φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από τη Γη, δεν είναι βαρυτικά δεσμευμένο με τον πλανήτη μας. Αν και μπορεί να φαίνεται ότι αυτός ο «γείτονας» ακολουθεί τη Γη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η διάρκεια είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με ένα άλλο διάσημο υπο-φεγγάρι, το Kamo’oalewa, του οποίου η τροχιά σχετίζεται με τη Γη για περίπου 381 χρόνια. Τα υπο-φεγγάρια ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία διαστημικών αντικειμένων που ονομάζονται Arjunas, τα οποία κινούνται συγχρονισμένα με την πορεία της Γης γύρω από τον Ήλιο. Ο 2025 PN7 διατηρεί μεγάλη ποικιλία αποστάσεων από τη Γη – από περίπου 4,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα έως 59 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

«Αυτά τα υπο-φεγγάρια σε τροχιές παρόμοιες με της Γης είναι γεμάτα εκπλήξεις», δήλωσε στο Live Science ο συν-συγγραφέας Carlos de la Fuente Marcos από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης. Το νέο υπο-φεγγάρι είναι «μικρό, αμυδρό και τα παράθυρα ορατότητας από τη Γη είναι μάλλον δυσμενή, οπότε δεν προκαλεί έκπληξη που παρέμεινε απαρατήρητο για τόσο μεγάλο διάστημα», εξήγησε. Το παρατηρητήριο Vera C. Rubin στη Χιλή, που πρόσφατα έγινε επιχειρησιακό, μπορεί να εντοπίσει και άλλα υπο-φεγγάρια και «ίσως ανακαλύψει πολλά περισσότερα». Η τελευταία ανακάλυψη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στα Research Notes of the AAS.

Εκτός από τα υπο-φεγγάρια, η Γη μερικές φορές συνοδεύεται από «ελάχιστα φεγγάρια» (minimoons) – αντικείμενα που όντως περιστρέφονται γύρω από τον πλανήτη, αλλά μόνο προσωρινά. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί μόνο τέσσερα και κανένα δεν περιστρέφεται πλέον γύρω από τη Γη. Ειδικοί από την The Planetary Society δήλωσαν: «Τα υπο-φεγγάρια και τα ελάχιστα φεγγάρια είναι κομμάτια της γειτονιάς μας στο διάστημα και φέρουν πληροφορίες για το από πού προέρχονται. Μπορεί να προέρχονται από την κύρια ζώνη αστεροειδών, από προσκρούσεις στη Σελήνη ή από τη διάσπαση μεγαλύτερων αντικειμένων σε παρόμοιες τροχιές, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και η ανακάλυψη της σύστασης αυτών των σχεδόν-φεγγαριών, μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να μάθουν περισσότερα για τους αστεροειδείς και για το πώς απειλούν τη Γη».