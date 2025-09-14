Ο πάπας Λέων ΙΔ’ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη από την ημέρα της εκλογής του στον παπικό θρόνο. Μιλώντας στο αμερικανικό περιοδικό Crux, με αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την περουβιανή El Comercio, ο νέος ποντίφικας τοποθετήθηκε με λόγο κοινωνικά και πολιτικά αιχμηρό.

Αναφερόμενος στις οικονομικές ανισότητες, ο Πάπας σημείωσε πως η ψαλίδα ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς, αλλά και ανάμεσα σε απλούς εργαζόμενους και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, μεγαλώνει διαρκώς. Με αφορμή σχετική είδηση, σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Διάβασα την είδηση ότι ο Έλον Μασκ πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει; Αν αυτό είναι το μόνο πράγμα που σήμερα έχει αξία, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα».

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός ποντίφικας υπογράμμισε την ανάγκη διπλωματικής πίεσης και διεθνούς παρέμβασης:

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση από πολλές πλευρές, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι διαφορές μπορούν να λυθούν με άλλο τρόπο. Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν μπορούμε να χάσουμε ποτέ την ελπίδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο είδος».

Ο Πάπας Λέων αναφέρθηκε και στην έντονη κοινωνική πόλωση που χαρακτηρίζει την εποχή μας:

«Η πόλωση δείχνει να είναι μία από τις ισχυρότερες λέξεις. Δεν βοηθά, όμως, κανέναν. Ή αν βοηθά κάποιους, πρόκειται για κάτι το ελάχιστο, από τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι υποφέρουν».

Μιλώντας για τη νέα του καθημερινότητα, παραδέχτηκε πως ακόμη μαθαίνει τον ρόλο του. Όπως ανέφερε, πλέον έχει βρεθεί στο επίπεδο των διεθνών ηγετών, και ανακαλύπτει ενεργά τη σημασία της Αγίας Έδρας στη διεθνή διπλωματία.

Τέλος, τοποθετήθηκε για τη διαδικασία της συνοδικότητας εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ξεκαθαρίζοντας ότι: «Ο στόχος δεν είναι να μετατραπεί η Εκκλησία σε ένα είδος δημοκρατικής κυβέρνησης, διότι, αν σήμερα κοιτάξουμε πολλές χώρες, η δημοκρατία δεν είναι -υποχρεωτικά- η τέλεια λύση για όλα».

Πηγή: ΑΠΕ