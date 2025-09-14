Ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής Fox & Friends, Μπράιαν Κίλμιντ, εξέφρασε την υποστήριξή του στην ευθανασία αστέγων που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες και αρνούνται να λάβουν βοήθεια. Έκανε αυτό το σχόλιο σε πρόσφατο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τους συμπαρουσιαστές του, Άινσλι Έρχαρντ και Λόρενς Τζόουνς, σχετικά με τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα.

Οι παρουσιαστές υποστήριξαν ότι ο ύποπτος, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό μητρώο και έχει διαγνωστεί με ψυχική ασθένεια, θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί από τους δρόμους πολύ πριν συμβεί αυτή η τραγωδία.

Ο Τζόουνς σημείωσε ότι το περιστατικό αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά, και πρόσθεσε: «Αυτό συμβαίνει σε όλη τη χώρα, και δεν είναι θέμα χρημάτων». Ισχυρίστηκε ότι έχουν ξοδευτεί «δισεκατομμύρια» για την ψυχική υγεία και για τον άστεγο πληθυσμό, αλλά «πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα» και «δεν θέλουν» να ζητήσουν την αναγκαία βοήθεια.

«Δεν μπορείς να τους δώσεις επιλογή», συνέχισε. «Ή θα πάρεις τη βοήθεια που σου προσφέρουμε, ή θα καταλήξεις στη φυλακή. Έτσι πρέπει να είναι πλέον.»

Mathew Dowd lost his gig at MSNBC for pointing out that Charlie Kirk had engaged in hate speech.



Meanwhile, Brian Kilmeade, openly suggests that we should euthanize the homeless and there’s zero outrage or repercussions.

pic.twitter.com/s4mX029193 — Turnbull (@cturnbull1968) September 13, 2025

Τότε παρενέβη ο Κίλμιντ με μια εξαιρετικά ανησυχητική και παρανοϊκή πρόταση, διακόπτοντας τον Τζόουνς για να πει: «Ή, εε, θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση. Ή κάτι τέτοιο», είπε ο Κίλμιντ. «Απλώς να τους σκοτώνουμε.» Οι συμπαρουσιαστές του αγνόησαν εντελώς αυτό το σοκαριστικό σχόλιο και συνέχισαν τη συζήτηση σαν να μην ειπώθηκε τίποτα.

Σύμφωνα με το Media Matters, το συγκεκριμένο απόσπασμα μεταδόθηκε την Τετάρτη. Το Σάββατο, καθώς το βίντεο έγινε viral, ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, σχολίασε μέσω κοινωνικών δικτύων παραθέτοντας μια βιβλική παροιμία: «Όποιος κλείνει το αυτί του στην κραυγή του φτωχού, θα φωνάξει κι αυτός κάποτε και δεν θα του απαντηθεί.»