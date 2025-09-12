Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συγκλονίζει τις ΗΠΑ και δημιουργεί δημόσια διαμάχη για το αν ήταν ένας ακροδεξιός influencer που πίστευε σε αναχρονιστικές ιδέες, οι οποίες στην πράξη δεν αποδίδουν.

Αρχικά, ο 31χρονος διαφωνούσε με τη σύνταξη, πιστεύοντας ότι έπρεπε να καταργηθεί και οι άνθρωποι να δουλεύουν μέχρι να πεθάνουν ή να πεθάνουν αν δεν μπορούν λόγω ηλικίας να εργαστούν.

«Πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε την ηλικία συνταξιοδότησης. Για την ακρίβεια θα αποκαλύψω κάτι. Είμαι κατά των συντάξεων. Δεν νομίζω ότι οι συντάξεις αναφέρονται στη Βίβλο. Αν το σκεφτείτε, είναι σπατάλη χρημάτων. Δεν το θέλει ούτε ο Θεός», είχε δηλώσει σύμφωνα με το buzzfeed.com.

Επίσης, ζητούσε δημόσιες εκτελέσεις παρόμοιες ή και χειρότερες από εκείνες στα Ισλαμικά κράτη και των τζιχαντιστών.

«Προτείνω να γίνονται δημόσιες εκτελέσεις και με τηλεοπτική κάλυψη. Μπορούμε να δείχνουμε ανθρώπους να δολοφονούνται και ταυτόχρονα να διαφημίζουμε χορηγούς,. Δεν αστειεύομαι καθόλου σε αυτό που λέω. Θα στείλουμε κοινωνικό μήνυμα και θα βγάλουμε λεφτά. Μπορούμε να βάλουμε τα παιδιά μας να βλέπουν πώς κόβονται κεφάλια», είπε πει στην εκπομπή του «Thoughtcrime».

Ακόμη, ήθελε επιστροφή της δουλείας, καθώς πίστευε ότι οι σκλάβοι είναι καλύτεροι για την οικονομία σε αντίθεση με τους εργαζόμενους. Ένας εργαζόμενος θέλει μισθό και δικαιώματα, ενώ ένας σκλάβος είναι αναλώσιμος.

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα σε αυτή την ιστορία από όσα οι άνθρωποι θα ήθελαν ποτέ να αναγνωρίσουν και να παραδεχτούν», είχε δηλώσει με έμφαση.

Τέλος, μπορεί ορισμένοι Έλληνες να ταυτίζονταν μαζί του, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εχθροί του, με βάση τα πιστεύω του. Ο Κερκ πίστευε την ανωτερότητα των Αμερικανών έναντι όλων των υπολοίπων. Έτσι, άλλες εθνικότητες όπως οι Έλληνες, δηλαδή όσοι δεν ήταν Αμερικανοί, ήταν κατώτεροι στα μάτια του.