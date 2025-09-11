Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι στη σημερινή του συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, συζήτησαν, μεταξύ άλλων, σχέδια για κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων, καθώς και το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Μιλήσαμε για διάφορους τομείς συνεργασίας – (για το) πώς θα επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και θα εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Κέλογκ.

The U.S. Special Presidential Envoy for Ukraine, General Keith Kellogg @generalkellogg, is in Kyiv today. I am grateful for a constructive meeting.



We discussed various vectors of cooperation – how to achieve real peace and guarantee Ukraine’s security. These include projects… pic.twitter.com/60YNf83bxA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2025

Οι συζητήσεις περιελάμβαναν «διμερείς συμφωνίες για κοινή παραγωγή drones και όπλων, που έχουμε προτείνει στην Αμερική», δήλωσε ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως «ευελπιστούμε σε θετική απάντηση από τις ΗΠΑ».

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για την «πίεση στους Ρώσους και για όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί με τους εταίρους μας, με επιβολή δασμών και κυρώσεων, ώστε να επιτύχουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών το συντομότερο δυνατόν και να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», όπως έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ