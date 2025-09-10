Σοκάρει νέα γυναικοκτονία με δράστη πεθερό που δολοφόνησε βάναυσα τη νύφη του μπροστά στη 5χρονη εγγονή του, επειδή σε 14 μέρες θα επικυρωνόταν το διαζύγιο με τον γιο του.

Θύμα είναι η 46χρονη Başak Gürkan Arslan, η οποία δολοφονήθηκε στην Τουρκία από τον 63χρονο Kudret Arslan πατέρα του συζύγου της Barış Arslan, έγραψε η Milliyet.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, το ζευγάρι είχε καταθέσει τα χαρτιά του διαζυγίου εδώ και ένα χρόνο και σε 14 μέρες θα επικυρωνόντουσαν. Με βάση όσα έγιναν γνωστά, ο άνδρας δεν θα πλήρωνε διατροφή για την 5χρονη κόρη που απέκτησε με τη γυναίκα, καθώς εκείνη ως δημόσιος υπάλληλος σε στρατιωτικό εργοστάσιο είχε μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, σε βαθμό που φέρεται να συντηρούσε και τον ίδιο.

Η Başak Gürkan Arslan, ο Barış Arslan και η κόρη τους

Το έγκλημα έγινε σε σπίτι που είχε αγοράσει το θύμα και οι λεπτομέρειες προκαλούν ανατριχίλα. Πατέρας και γιος έχοντας παράνομη πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού περίμεναν να επιστρέψει η γυναίκα μαζί με το παιδί. Τότε, την επισκέφθηκαν απροειδοποίητα, με τον γιο να περιμένει έξω και τον πατέρα να αναφέρει: «Μείνε εδώ εσύ. Το τακτοποιώ και επιστρέφω».

Μπαίνοντας με αντικλείδι αιφνιδίασε τη γυναίκα, η οποία δεν πρόλαβε να βάλει τις φωνές, καθώς την έπιασε και έκοψε τον λαιμό της. Εντούτοις, δεν πέθανε αμέσως, αλλά περπάτησε μέχρι την εξώπορτα, γεμίζοντας το τόπο αίματα. Ο Barış την έπιασε από τα χέρια και ο Kudret άρχισε να τη μαχαιρώνει σε όλο το σώμα.

Το ακόμη πιο τραγικό της υπόθεσης, είναι πως όλα έγιναν μπροστά τη 5χρονη. «Ο παππούς είναι κακός… Χτύπησε τη μαμά στο λαιμό… Παντού αίματα… Ο μπαμπάς τη σταμάτησε και ο παππούς τη σκότωσε. Φοβάμαι και τους δύο», φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια της μικρής προς τους αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι γνωστό το κίνητρο, με συντηρητικούς κύκλους να το περιγράφουν ως «έγκλημα τιμής», ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν οικονομικοί οι λόγοι, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα επισύρει και μεγαλύτερες ποινές.

Η οικογένεια της Başak ήταν ράκος στην κηδεία, με γυναίκες να μετέφεραν το φέρετρο της ως ένδειξη διαμαρτυρίας, φωνάζοντας συνθήματα, όπως «μη μας σκοτώνετε».