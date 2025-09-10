Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, η μοναδική γυναίκα που έχει αναδειχθεί σε αυτό το αξίωμα μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι CNN News18 ότι «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών της GenZ» να αναλάβει επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας.

Η 73χρονη Σουσίλα Κάρκι, που χαίρει σεβασμού στη χώρα, είχε πει νωρίτερα ότι όλες οι πλευρές θα πρέπει «να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση». Νωρίτερα, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Νεπάλ, στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, είχε συνομιλίες με διάφορες προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ήταν οι εκπρόσωποι των διαδηλωτών που ανάγκασαν σε παραίτηση τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι.

Συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας

«Ο αρχηγός του στρατού ξεκίνησε συνομιλίες με διάφορες πλευρές και συνάντησε εκπροσώπους της GenZ», είπε ο εκπρόσωπός του, Ρατζαράμ Μπάσνετ.

Από την Τρίτη, ο στρατηγός Σιγκντέλ κάλεσε «όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις να ηρεμήσουν και να ξεκινήσουν διάλογο». Ο πρόεδρος του Νεπάλ Ραμτσάντρα Παουντέλ ζήτησε επίσης «από όλον τον κόσμο να συνεργαστεί» ώστε να βρεθεί «μια ειρηνική λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της χώρας».

Ο στρατός επιτηρεί αυστηρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε «μέχρι νεωτέρας», ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ένοπλοι στρατιώτες, με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους, ανάμεσα στα πυρπολημένα αυτοκίνητα και τα λεηλατημένα καταστήματα.

Χιλιάδες κρατούμενοι δραπέτευσαν

Σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότεροι από 13.500 κρατούμενοι δραπέτευσαν από τα σωφρονιστικά ιδρύματα όπου κρατούνταν κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών ταραχών. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπινόντ Γκίμιρ, είπε ότι τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν.