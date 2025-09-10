Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντέδρασε με οργισμένη ανάρτηση μετά τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας από την Ουκρανία σε τρένο.

Ο Τραμπ ζήτησε άμεση δίκη για τον δράστη και την επιβολή της θανατικής ποινής, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει άλλη επιλογή».

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Το ΚΤΗΝΟΣ που σκότωσε τόσο βίαια τη νεαρή όμορφη γυναίκα από την Ουκρανία, η οποία ήρθε στην Αμερική αναζητώντας ειρήνη και ασφάλεια, πρέπει να δικαστεί “άμεσα” (δεν υπάρχει καμία αμφιβολία!) και να καταδικαστεί ΜΟΝΟ στη ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη επιλογή!!!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ.»

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα επιβιβάστηκε στην Μπλε Γραμμή CATS και κάθισε μπροστά από τον 34χρονο Ντεκάρλος Μπράουν. Η Ζαρούτσκα φορούσε ακουστικά και οι δυο τους δεν είχαν καμία αλληλεπίδραση. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 34χρονος έβγαλε ένα μαχαίρι και μαχαίρωσε θανάσιμα τη νεαρή γυναίκα.