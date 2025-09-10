Νέο βίντεο από την επίθεση της 22ης Αυγούστου στο τρένο Lynx Blue Line στη Charlotte δείχνει την 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα, να κοιτάζει με τρόμο τον δράστη της, αφού εκείνος τη μαχαίρωσε επανειλημμένα με σουγιά, ενώ κανένας από τους επιβάτες δεν επενέβη αμέσως για να τη σώσει. Στο εκτενές βίντεο, η Ζαρούτσκα, που είχε φτάσει στις ΗΠΑ το 2022 αναζητώντας ασφάλεια μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα της, καλύπτει το πρόσωπό της με τα χέρια και μαζεύει τα πόδια της, τα οποία φαίνονται γεμάτα με αίμα. Περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα, πέφτει στο πάτωμα, ενώ μια φωνή, που πιστεύεται ότι ανήκει σε άλλο επιβάτη, ακούγεται να λέει: «Ηe got that white girl».

Στο βίντεο φαίνονται πολλοί επιβάτες σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι, ενώ ένας άνδρας με γκρι φούτερ σηκώνεται και ακολουθεί τον δράστη, Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, καθώς μια γυναίκα με κόκκινο ρούχο ρίχνει μια ματιά στη Ζαρούτσκα πριν στραφεί στο παράθυρο. Ηρωικοί επιβάτες προσπάθησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στη Ζαρούτσκα, ενώ ένας άνδρας έβγαλε το πουκάμισό του για να καλύψει την πληγή της. Άλλος επιβάτης έτρεξε να ενημερώσει τον χειριστή του τρένου, ώστε να σταματήσει η πορεία του και ο Μπράουν συνελήφθη αμέσως μόλις κατέβηκε από το τρένο από αστυνομικούς της Charlotte-Mecklenburg Police Department. Στο βίντεο φαίνεται επίσης το αίμα που άφησε ο Μπράουν, καθώς περπατούσε στο βαγόνι πριν βγάλει το φούτερ του.

Ο Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, κατά συρροή εγκληματίας με 13 προγενέστερες καταδίκες, μεταξύ αυτών για ένοπλη ληστεία, είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς εγγύηση με δίκη σε εκκρεμότητα όταν φέρεται να σκότωσε τη Ζαρούτσκα. Ο Μπράουν κατηγορείται πλέον ομοσπονδιακά για μία κατηγορία «πράξης που προκαλεί θάνατο σε μέσο μαζικής μεταφοράς», όπως δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ. Ο Πατέλ ανέφερε σε δήλωσή του: «Η βίαιη επίθεση κατά της Ιρίνα Ζαρούτσκα στο Charlotte Light Rail ήταν ντροπιαστική και δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί στην Αμερική. Το FBI επενέβη άμεσα για να εξασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ο δράστης δεν θα απελευθερωθεί ποτέ για να σκοτώσει ξανά».

Όπως αναφέρει η nypost, η Γενική Εισαγγελέας Πάμποντι δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα ζητήσει την αυστηρότερη ποινή για τον Μπράουν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «άμεσο αποτέλεσμα πολιτικών υπερβολικής επιείκειας που βάζουν τους εγκληματίες πάνω από τους αθώους». «Θα ζητήσουμε τη μέγιστη ποινή για αυτή την απαράδεκτη πράξη βίας – δεν θα ξαναδεί ποτέ το φως της ημέρας ως ελεύθερος άνθρωπος», πρόσθεσε.