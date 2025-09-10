Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας συνεχίζονται με στόχο να «ρυθμιστεί το ζήτημα των εμπορικών φραγμών μεταξύ των δύο χωρών», όπως διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social.

«Είμαι βέβαιος ότι δεν θα δυσκολευτούμε να φθάσουμε σε ευνοϊκή κατάληξη για τις δυο σπουδαίες χώρες μας», πρόσθεσε αναγγέλλοντας πως θα συνομιλήσει με τον «πολύ καλό φίλο» του ινδουιστή εθνικιστή πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι «τις επόμενες εβδομάδες»· η Ουάσιγκτον επιβάλλει σήμερα επιπρόσθετους δασμούς 50% σε κατηγορίες ινδικών προϊόντων που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, εξαιτίας των ινδικών αγορών ρωσικού πετρελαίου.