Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε να συνεδριάσει κατεπειγόντως απόψε, μια ημέρα μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Κατάρ, σύμφωνα με πληροφορίες διπλωματικών πηγών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η συνεδρίαση προβλέπεται να αρχίσει στις 15:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στις 22:00 ώρα Ελλάδας), κατόπιν αιτημάτων ιδίως της Αλγερίας και του Πακιστάν, εξήγησαν.

Νωρίτερα η Αλγερία υπέβαλε αίτημα να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την επιδρομή του Ισραήλ με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς που συνεδρίαζαν στο Κατάρ, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Η διπλωματία της Αλγερίας ζήτησε η έκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ να γίνει σήμερα.