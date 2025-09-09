Εκατοντάδες πολίτες εισέβαλαν στην περίμετρο του κοινοβουλίου στο Νεπάλ, έβαλαν φωτιά στο κύριο κτήριο και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους, πανηγυρίζοντας την παραίτηση του πρωθυπουργού. Το σύνθημα «Νικήσαμε» κυριάρχησε, ενώ σε βίντεο φαίνονται στήλες καπνού να καλύπτουν το κοινοβούλιο στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η κατοικία του 73χρονου Όλι επίσης πυρπολήθηκε, ενώ διαδηλωτές φέρεται να άρπαξαν όπλα από αστυνομικούς που φρουρούσαν κυβερνητικά κτήρια. Παρά την ένταση, δεν αναφέρθηκαν νέες συγκρούσεις, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επενέβησαν.

Ο Όλι υπέβαλε επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο Ραμτσάντρα Πουντέλ, δηλώνοντας ότι επιδιώκει «πολιτική επίλυση της κρίσης». Ο πρόεδρος έκανε δεκτή την παραίτηση και ξεκίνησε συζητήσεις για νέο πρωθυπουργό.

Η απαγόρευση των social media, που προκάλεσε την αρχική έκρηξη, επιβλήθηκε βάσει απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2023. Περιλάμβανε πλατφόρμες όπως Facebook, X, YouTube και LinkedIn. Ο Όλι υποστήριξε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης δεν ήταν η λογοκρισία, αλλά η «ρύθμιση» της χρήσης τους.

Ωστόσο, τα social media που δεν είχαν μπλοκαριστεί, όπως το TikTok, πλημμύρισαν από βίντεο που κατέκριναν τη χλιδάτη ζωή των απογόνων πολιτικών προσώπων, εντείνοντας την αγανάκτηση σε μια χώρα με υψηλή ανεργία και στασιμότητα στην οικονομία.

Ο Όλι, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, αποχωρεί έπειτα από μια πολιτική διαδρομή 60 ετών, η οποία περιλάμβανε πρωθυπουργικές θητείες το 2015, 2018, 2021 και 2024, και σημαντικό ρόλο στην πολιτική μετάβαση του Νεπάλ μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την κατάργηση της μοναρχίας.

