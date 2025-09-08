Μια ανατριχιαστική υπόθεση εξετάζουν οι αρχές με έναν οικογενειακό γιατρό που προσέγγισε μια μητέρα και προσπάθησε να την πείσει να τον αφήσει να συνάψει ερωτική σχέση με τη 5χρονη κόρη της. Μόνο που η γυναίκα ήταν μυστική αστυνομικός, με αποτέλεσμα να πέσει πανεύκολα στα χέρια των αρχών.

Το Toofab έγραψε ότι ο 45χρονος William J. Murdoch από το Μίσιγκαν συνελήφθη στη Φλόριντα, που πήγε για να συναντήσει τα υποψήφια θύματά του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μυστικοί αστυνομικοί είχαν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο να εντοπίσουν παιδόφιλους. Ο άνδρας λοιπόν, πριν λίγους μήνες άρχισε να συνομιλεί με ένα από αυτά τα προφίλ, ώστε να κάνει πράξη τις αρρωστημένες προθέσεις του.

«Είσαι κακή μαμά;… Ανοιχτόμυαλη, που ψάχνει τον πειραματισμό;», είναι τα λιγότερο ακραία μηνύματα που έστειλε, με τα υπόλοιπα να μην μπορούν να δημοσιευτούν, λόγω της ακρότητας τους.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, αλλά με βάση όσα αποκαλύφθηκαν, ο γιατρός ήθελε να συνάψει σχέση με μια μητέρα και στη συνέχεια να λάβει την άδεια της για να ασελγεί στο παιδί της, έχοντας ένα ρόλο πατέρα-βιαστή-εραστή.

Επιπλέον, έλεγχος σε ηλεκτρονικές του συσκευές έδειξαν ότι αναζητούσε μεταξύ άλλων τρόπους να δώσεις ναρκωτικά και αλκοόλ σε έγκυο, ώστε να προκαλέσεις συγκεκριμένα προβλήματα στο έμβρυο» και «να πραγματοποιήσεις άμβλωση σε προχωρημένη κύηση».

Ο Murdoch υποστήριξε πως ήταν αθώος και ότι πρώτη φορά μπήκε στον πειρασμό να εφαρμόσει τις αρρωστημένες ορέξεις του, αλλά σύμφωνα με την αστυνομία το μοτίβο υποδηλώνει πως το έχει κάνει ξανά στο παρελθόν.

Πλέον, κρατείται στη Φλόριντα και ενδεχομένως εκδοθεί στο Μίσιγκαν, ενώ στις ΗΠΑ έχουν δημοσιευτεί τα στοιχεία του για να εντοπιστούν άλλα τυχόν θύματά του.