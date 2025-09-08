Εφετείο της Νέας Υόρκης επικύρωσε σήμερα την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ για δυσφήμιση της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ, στην οποία καλείται να καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια.

Για την υπόθεση αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2024 από αστικό δικαστήριο, που τον έκρινε ένοχο για τη δυσφήμιση της πρώην συνεργάτιδας του περιοδικού Elle, αφού εκείνη τον είχε κατηγορήσει για βιασμό τη δεκαετία του 1990. Οι εννέα ένορκοι όρισαν ως αποζημίωση για την Κάρολ το αστρονομικό ποσό των 83,3 εκατ. δολαρίων, τα 65 εκ των οποίων επιβλήθηκαν ως «τιμωρητική» ποινή για να αποτρέψουν τον Τραμπ να αμαυρώσει ξανά τη φήμη της.

Το ποσό ξεπερνούσε κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια που ζητούσε η ενάγουσα.

Ο Τραμπ, που τότε έκανε προεκλογική εκστρατεία για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, έκανε λόγο για «γελοία» απόφαση και άσκησε έφεση. Το Εφετείο ωστόσο έκρινε σήμερα ότι το ποσό που αποφασίστηκε πρωτοδίκως είναι «εύλογο, δεδομένων των εξαιρετικών και σοκαριστικών γεγονότων αυτής της υπόθεσης».

Ο Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, 81 ετών σήμερα, κατηγόρησε το 2019 τον Τραμπ ότι την βίασε το 1996 στα δοκιμαστήρια ενός πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης. Προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια το 2022 κατηγορώντας τον για βιασμό και δυσφήμιση και τον Μάιο της επόμενης χρονιάς ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον της και καταδικάστηκε να την αποζημιώσει με πέντε εκατομμύρια δολάρια.