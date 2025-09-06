Σε ισόβια καταδικάστηκε στο Ντουμπάι μια 23χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία, με την ίδια να εκτίει την ποινή της σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές του εμιράτου και την είδηση να προκαλεί σοκ στη χώρα της.

Σύμφωνα με τη Sun, πρόκειται για τη 23χρονη Μία Ο’Μπράιεν από το Λίβερπουλ, η οποία κρατείται στη φυλακή Al-Awir, που έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως «το Αλκατράζ του Ντουμπάι».

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες εις βάρος του σωφρονιστικού ιδρύματος για βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ, βιασμούς και στέρηση φαρμάκων σε ασθενείς κρατούμενους.

«Ένα ανόητο λάθος»

Την ιστορία της Μία Ο’Μπράιεν γνωστοποίησε η μητέρα της, Ντανιέλ ΜακΚέννα, μέσω σελίδας στο GoFundMe που δημιούργησε για την κάλυψη των νομικών εξόδων της κόρης της. Στην εν λόγω σελίδη, η οποία έχει πλέον διαγραφεί (αφού κρίθηκε ότι παραβιάζει κανόνες της πλατφόρμας), η μητέρα της 23χρονης εξηγούσε ότι η κόρη της, που σπούδαζε νομική, έμπλεξε με ακατάλληλους ανθρώπους και έκανε «ένα ανόητο λάθος» που οδήγησε στη σύλληψή της τον Οκτώβριο και τη φυλάκισή της στο Ντουμπάι με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Μέχρι στιγμής, η οικογένεια της 23χρονης δεν έχει αποκαλύψει για ποιο αδίκημα κρίθηκε ένοχη. Όπως επισημαίνει ωστόσο η Sun, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ποινή ισόβιας κάθειρξης μπορεί να επιβληθεί για διάφορους λόγους, όπως διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπορία ανθρώπων και δραστηριότητες σχετιζόμενες με την τρομοκρατία.

Τι συμβαίνει στη φυλακή Al-Awir

Η φυλακή Al-Awir, όπου φέρεται να κρατείται η Μία, φιλοξενεί άνδρες και γυναίκες κρατούμενους, οι οποίοι χωρίζονται αμέσως μόλις εισέλθουν στο ίδρυμα.

Οι γυναίκες κρατούνται σε μία από τις τέσσερις πτέρυγες του συγκροτήματος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης.

Πρώην κρατούμενοι και συγγενείς εγκλείστων περιγράφουν μια ζοφερή πραγματικότητα, με μαρτυρίες που μιλούν για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, πλήρη απομόνωση, και άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με τη Sun, άλλες μαρτυρίες κρατουμένων αναφέρουν ότι υπήρχαν περίοδοι που δεν είχαν νερό και αναγκάζονταν να πίνουν από κοινή τουαλέτα. Το σωφρονιστικό σύστημα του Ντουμπάι και η κυβέρνηση αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Τι περιμένει η Μία;

Κάθε κρατούμενος υποτίθεται ότι λαμβάνει στρώμα, κουβέρτα και μαξιλάρι – ωστόσο, όπως επισημαίνει διαδικτυακά η βρετανική πρεσβεία, συχνά χρειάζεται χρόνος μέχρι να δοθούν. Σημαντικό θέμα θα αντιμετωπίσει και σχετικά με την επικοινωνία με την οικογένειά της. Στο Ντουμπάι, οι επισκέψεις πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, ωστόσο μπορεί να ακυρωθούν την τελευταία στιγμή ή να διακοπούν χωρίς προειδοποίηση.

Τέλος, όσον αφορά τις τηλεφωνικές κλήσεις, οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα σε τακτικές κλήσεις, αλλά κάθε κλήση πρέπει να εγκρίνεται από τους φύλακες. Οι φύλακες μπορούν ακόμη και να απαγορεύσουν όλες τις κλήσεις για μεγάλο διάστημα ως τιμωρία.

Η υπόθεση της 23χρονης έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και ανησυχία στη βρετανική κοινή γνώμη, καθώς και εκκλήσεις για διπλωματική παρέμβαση.