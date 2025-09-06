Η σκηνοθέτις Έιβα Ντουβερνέ (Ava Duvernay) και η διευθύντρια του U.S. Open, Στέισι ‘Αλαστερ (Stacey Allaster), τιμήθηκαν με το Βραβείο Πρωταθλητές της Ισότητας Μπίλι Τζιν Κινγκ, αναγνωρίζοντας το πρωτοποριακό τους έργο στον κινηματογράφο και τον αθλητισμό.

Το βραβείο, που απονέμεται σε πρωτοπόρους της ισότητας των φύλων, καθιερώθηκε το 2023, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ιστορική στιγμή που η θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια, Μπίλι Τζιν Κινγκ, εξασφάλισε ίση αμοιβή για τις γυναίκες αθλήτριες στο U.S. Open.

Η εκδήλωση τίμησε επίσης μέλη από τις 17 περιφερειακές ενώσεις της USTA για την αφοσίωσή τους στην προώθηση της συμπερίληψης στον αθλητισμό.

«Ήταν υπέροχο που με σκέφτηκαν. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ είναι σίγουρα ένα σύμβολο πέρα από τον αθλητισμό», δήλωσε η Αμερικανίδα δημιουργός στο Associated Press πριν από την τελετή απονομής. «Είναι τιμή μου, κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά της», συμπλήρωσε.

Γνωστή για τις ταινίες της, όπως τα «Selma» και «A Wrinkle in Time», η Ντουβερνέ έγραψε ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που σκηνοθέτησε υποψήφια ταινία για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ παράλληλα απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς.

Η Στέισι ‘Αλαστερ είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει τη θέση της διευθύντριας του U.S. Open και θα αποχωρήσει από αυτή τη θέση με την ολοκλήρωση του φετινού τουρνουά. Στο παρελθόν, έχει διατελέσει πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Γυναικείου Τένις (WTA), όπου ηγήθηκε της ομάδας που συνέβαλε στην εξασφάλιση ίσων χρηματικών επάθλων στο Γαλλικό Όπεν και στο Γουίμπλεντον.

Στο παρελθόν, το βραβείο έχουν λάβει η θρύλος του τένις Βένους Γουίλιαμς (Venus Williams) και η τηλεοπτική παραγωγός Σόντα Ράιμς (Shonda Rhimes). Και οι δύο συμμετείχαν μαζί με την Ντουβερνέ σε μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της τελετής, στην οποία μίλησαν για τις καριέρες τους και την ισότητα.

«Όταν αρνείσαι την ισότητα, κάνεις τον κόσμο σου μικρότερο», δήλωσε η Γουίλιαμς. «Ο κόσμος είναι τόσο μεγάλος. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να ζήσεις, να γνωρίσεις και να καταλάβεις… Είναι ένας απίστευτος κόσμος, αν του το επιτρέψεις», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ