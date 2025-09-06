«Μερικές φορές δεν είναι τα λόγια που αφήνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση. Είναι η αντίδραση» ξεκινά το BBC σε δημοσίευμά του, στο οποίο αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ουκρανικό, προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτημα: τι κρύβεται πίσω από τη σκληρή στάση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν;

Στη Ρωσική Άπω Ανατολή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε προειδοποίηση στη Δύση: μην σκέφτεστε καν να στείλετε στρατιώτες –και αυτό περιλαμβάνει και ειρηνευτικές δυνάμεις– στην Ουκρανία.

«Αν εμφανιστούν κάπου στρατεύματα εκεί», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, «ειδικά τώρα που οι μάχες συνεχίζονται, θεωρούμε ότι αυτά θα είναι νόμιμοι στόχοι για καταστροφή».

Και μετά ήρθε η αντίδραση.

Χειροκροτούσαν τον Πούτιν όταν απειλούσε τις δυτικές δυνάμεις – «Ήταν ανατριχιαστικό»

Το κοινό στο οικονομικό φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με Ρώσους αξιωματούχους και επιχειρηματίες να φαίνεται ότι χαιρέτισαν την απειλή για «καταστροφή» των δυτικών στρατευμάτων.

Το χειροκρότημα ήταν αρκετά ανατριχιαστικό, σύμφωνα με το BBC.

Και αυτό συνέβη μόλις μια μέρα αφότου οι σύμμαχοι του Κιέβου, η λεγόμενη «Συμμαχία των Πρόθυμων», είχαν δεσμευτεί για μια μεταπολεμική δύναμη στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Το κοινό χειροκρότησε ξανά όταν ο ηγέτης του Κρεμλίνου είπε ότι θα ήταν έτοιμος να συναντήσει τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι –αλλά μόνο σε ρωσικό έδαφος.

Το πολιτικό «trolling» και οι παράγοντες που οδηγούν στην αδιάλλακτη στάση Πούτιν

«Ο καλύτερος τόπος για αυτό είναι η ρωσική πρωτεύουσα, στην Ηρωική Πόλη Μόσχα», είπε ο Πούτιν.

Έξω από τη Ρωσία, η πρόταση του Πούτιν έχει απορριφθεί ως μη σοβαρή, μια αφετηρία που δεν προχωράει. Περίπτωση πολιτικού «trolling», γράφει το BBC.

Αλλά με πολλούς τρόπους, αντικατοπτρίζει τη σημερινή θέση του Κρεμλίνου στον πόλεμο στην Ουκρανία: «Ναι, θέλουμε ειρήνη, αλλά μόνο με τους όρους μας. Απορρίπτετε τους όρους μας; Τότε δεν υπάρχει ειρήνη».

Αυτή η αδιάλλακτη στάση τροφοδοτείται από έναν συνδυασμό παραγόντων.

Πρώτον, από την πεποίθηση του Κρεμλίνου ότι στην Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις έχουν το πάνω χέρι στο πεδίο της μάχης.

Δεύτερον, από διπλωματικές επιτυχίες. Στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, ο Πούτιν αντάλλαξε χειραψίες και χαμόγελα με μια σειρά παγκόσμιων ηγετών. Η εικόνα είχε στόχο να δείξει ότι η Ρωσία έχει ισχυρούς φίλους, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βόρεια Κορέα.

Και μετά υπάρχει η Αμερική. Τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν στην Αλάσκα για μια σύνοδο κορυφής. Στη Ρωσία, οι φιλοκρεμλινικοί σχολιαστές χαιρέτισαν το γεγονός ως απόδειξη ότι οι δυτικές προσπάθειες να απομονώσουν τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία είχαν αποτύχει.

Για να πείσει το Κρεμλίνο να τερματίσει τις εχθροπραξίες, ο Τραμπ έχει θέσει προηγουμένως τελεσίγραφα και προθεσμίες: έχει απειλήσει με νέες κυρώσεις αν η Ρωσία δεν προχωρήσει σε ειρήνη.

Αλλά ο Τραμπ δεν υλοποίησε τις απειλές του –και αυτό είναι ακόμη ένας λόγος για την αυτοπεποίθηση της Ρωσίας.

Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, όμως τα τούνελ… έχουν άλλο προορισμό

Ο Πούτιν δημόσια επαινεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ. Κι όμως, έχει απορρίψει τις προτάσεις ανακωχής του Τραμπ και δεν δείχνει καμία επιθυμία για παραχωρήσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Πού μας αφήνει αυτό όσον αφορά τις προοπτικές ειρήνης;» διερωτάται το BBC.

Ο Πούτιν δήλωσε πρόσφατα ότι μπορεί να δει «φως στο τέλος του τούνελ».

Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία από τη μία και η Ουκρανία και η Ευρώπη (και εν μέρει η Αμερική) από την άλλη βρίσκονται σε διαφορετικά τούνελ, σε διαφορετικούς δρόμους, με διαφορετικούς προορισμούς.

Η Ουκρανία και η Ευρώπη επικεντρώνονται στο να τερματιστεί η μάχη, να διαμορφωθούν εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και να διασφαλιστεί ότι ο ουκρανικός στρατός θα είναι αρκετά ισχυρός μετά τον πόλεμο για να αποτρέψει άλλη εισβολή.

Όταν ο Πούτιν μιλάει για «φως στο τέλος του τούνελ», φαίνεται ότι φαντάζεται μια πορεία που οδηγεί σε ρωσική νίκη στην Ουκρανία και, ευρύτερα, στην κατασκευή μιας νέας παγκόσμιας τάξης που ωφελεί τη Ρωσία.

Όσον αφορά την ειρήνη, είναι δύσκολο να δει κανείς πότε και πού αυτοί οι δύο πολύ διαφορετικοί δρόμοι θα συναντηθούν.