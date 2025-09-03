Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην Κίνα και προσκάλεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη ρωσική πρωτεύουσα, ώστε να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είπα ναι, μπορεί ο Ζελένσκι να έρθει στη Μόσχα αν θέλει, αρκεί να είναι έτοιμος για συνομιλίες», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Επίσης, σχολιάζοντας τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ανέφερε πως έγινε σε καλό κλίμα και ότι ο ίδιος μίλησε σπαστά αγγλικά για να δείξει τις καλές προθέσεις του.

Επιπλέον, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστήριξε πως ο ρωσικός στρατός προελαύνει σε όλες τις κατευθύνσεις.

Βίντεο με τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου: