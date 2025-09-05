Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται να έχουν «χαθεί» προς όφελος της Κίνας, μετά τη συνάντηση της Οργάνωσης Συνεργασίας Σαγκάης (SCO) αυτή την εβδομάδα, όπου οι ηγέτες τους στάθηκαν δίπλα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε αυτό το δυσοίωνο μήνυμα στον λογαριασμό του στο Truth Social, ουσιαστικά παραδεχόμενος την ανησυχία του για την «απώλεια» δύο σημαντικών δυνάμεων:

«Φαίνεται πως χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και πλούσιο μέλλον μαζί! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε και μια φωτογραφία του Σι Τζινπίνγκ με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ναρέντρα Μόντι στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής της Σαγκάης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

«Στα χέρια» της Κίνας ωθείται η Ινδία μετά τους δασμούς Τραμπ

Ενώ ο Μόντι έφυγε πριν από την στρατιωτική παρέλαση την Τετάρτη, ο Πούτιν ήταν ένας από τους τιμώμενους καλεσμένους

Ο Τραμπ επικρίνει εδώ και καιρό τη στενή σχέση της Ινδίας με τη Ρωσία, επιβάλλοντάς της αυξημένους δασμούς για την αγορά περισσότερου πετρελαίου από τη Μόσχα.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές επέκριναν αυτή την κίνηση, λέγοντας ότι ο Τραμπ ωθούσε τον Μόντι στα χέρια του Σι.

Το δραματικό μήνυμα Τραμπ μετά τις συναντήσεις στην Κίνα

Η χρήση εκφράσεων όπως «η πιο βαθιά και σκοτεινή Κίνα» υπογραμμίζει μια αρνητική και σχεδόν απειλητική εικόνα της κινεζικής επιρροής, δίνοντας στο μήνυμα δραματικό τόνο. Εξάλλου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε μόλις χθες τις χώρες της ΕΕ να πιέσουν την Κίνα οικονομικά, για «τη χρηματοδότηση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «συνωμοσία» κατά των ΗΠΑ από την Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα. Το Πεκίνο απάντησε πως «δεν στοχοθετεί οποιοδήποτε τρίτο μέρος όταν αναπτύσσει διπλωματικές σχέσεις με άλλες χώρες».

«Παρακαλώ, μεταφέρετε τις θερμότερες ευχές μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στις συναντήσεις των ηγετών στην Κίνα.

Αλλάζει το τοπίο της γεωπολιτικής

Άλλωστε, αναλυτές έκαναν λόγο για δραματικές αλλαγές στο παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο, μετά τις συναντήσεις των ηγετών Κίνας, Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, τονίζοντας πως οι πρόσφατες εξελίξεις τούς έφεραν πιο κοντά, οδηγώντας ενδεχομένως σε μια μεγάλη αναδιαμόρφωση της ισορροπίας δυνάμεων.

Παράλληλα, ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, εμφανίστηκε στην Κίνα κρατώντας το χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος τον αποκάλεσε «αγαπητό φίλο». Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωση για επιβολή δασμών συνολικού ύψους έως και 50% σε ινδικά προϊόντα, είπε πως η Ινδία προσφέρθηκε να μηδενίσει τους δασμούς της στα αμερικανικά προϊόντα, «αλλά είναι αργά» πλέον. Οι εξελίξεις αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της σχέσης ΗΠΑ-Ινδίας.

Πάντως, την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως η Ινδία παραμένει προσηλωμένη σε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ελπίζει ότι οι δεσμοί τους θα προχωρήσουν με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και το αμοιβαίο συμφέρον.

Όλα αυτά, ενώ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη συζητήσεις για το μέλλον της Ουκρανίας και τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να καταλήξουν στη μορφή των εγγυήσεων ασφαλείας, ενώ η Ρωσία απορρίπτει την παρουσία δυτικών δυνάμεων στη χώρα και κάνει λόγο για «στόχους» για τον ρωσικό στρατό.