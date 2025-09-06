Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν ξανά χθες Παρασκευή στη Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία, απαιτώντας την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, αλλά η διαδήλωση διαλύθηκε μετά από εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις, όπως κατέγραψε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η διαδήλωση αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εγγράφεται σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.

Vucic is a dictator.



Support the people of Serbia!pic.twitter.com/G7UHGCyeKj — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) September 5, 2025

Καταγγέλλοντας την ενδημική διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας που συνεχίζεται απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

🚨🇷🇸 BREAKING NEWS: Chaos in Serbia!



Riot police storm Novi Sad streets – injuries and arrests reported as President Aleksandar Vučić is addressing the nation! pic.twitter.com/YJ1C811Z6E — Global Dissident (@GlobalDiss) September 5, 2025

Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως άρχισαν να αμαυρώνονται από επεισόδια, εξαιτίας, σύμφωνα με τους αντιπάλους της κυβέρνησης του προέδρου Βούτσιτς, της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.

🚨🇷🇸BREAKING NEWS



Hell on the streets of Novi Sad (Serbia)!



Clashes erupt between police and protesters demanding justice and elections, while Aleksandar Vučić’s regime refuses to call them. pic.twitter.com/TJj2WDpVf5 — Global Dissident (@GlobalDiss) September 5, 2025

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ, κάποιοι από τους διαδηλωτές εκσφενδόνισαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, που απάντησαν με μαζική χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης για να τους διαλύσουν, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP.

Πηγή: ΑΠΕ