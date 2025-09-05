Επίθεση με μαχαίρι από μαθητή σε καθηγητή στο σχολείο της Έσσης, στη Γερμανία, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όπως αναφέρει η Bild.
Η αστυνομία εξέδωσε συναγερμό για «βίαιη επίθεση» καθώς μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν καθηγητή μέσα σε επαγγελματικό λύκειο, στην περιοχή Nordviertel της Βόρειας Βεστφαλίας.
Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και θα υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλα άτομα τραυματισμένα από την επίθεση.
Η αστυνομία αναζητά τον δράστη.
#Essen: Ein Schüler hat im Bildungspark eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen. Das Opfer soll gleich notoperiert werden.— Bettina Punkt (@Taykra) September 5, 2025
Der Täter ist auf der Flucht, ob er auch noch weitere Personen angegriffen hat, ist aktuell unklar. https://t.co/eCY79MvtK1 pic.twitter.com/2JAXj1mLJE