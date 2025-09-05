Επίθεση με μαχαίρι από μαθητή σε καθηγητή στο σχολείο της Έσσης, στη Γερμανία, σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όπως αναφέρει η Bild.

Η αστυνομία εξέδωσε συναγερμό για «βίαιη επίθεση» καθώς μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν καθηγητή μέσα σε επαγγελματικό λύκειο, στην περιοχή Nordviertel της Βόρειας Βεστφαλίας.

Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και θα υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν και άλλα άτομα τραυματισμένα από την επίθεση.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη.