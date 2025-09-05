Μια εκπαιδευτικός γνωστή στο διαδίκτυο ως «Teacher Bae» τραβάει την προσοχή, όχι όμως με τον τρόπο που θα ήθελαν οι σχολικές διοικήσεις.

Η κ. Ουίλιαμς, που αυτοαποκαλείται εκπαιδευτικός και influencer μόδας με περισσότερους από 134.000 ακόλουθους στο TikTok, έχει προκαλέσει σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσίευση βίντεο με την ίδια να φοράει στενά, προκλητικά ρούχα στον χώρο του σχολείου.

Τα βίντεο, που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, δείχνουν την Ουίλιαμς να περπατάει στους διαδρόμους, να ποζάρει στις αίθουσες διδασκαλίας και να παίρνει προκλητικές πόζες ενώ οι μαθητές περπατούν τριγύρω.

Πολλοί επικριτές χαρακτηρίζουν την εμφάνισή της «ακατάλληλη», «εξωφρενική» και πιο κατάλληλη για μια βραδινή έξοδο παρά για μια μέρα στην τάξη, αναφέρει η New York Post.

Σε ένα βίντεο που έγινε viral, η αμφιλεγόμενη εκπαιδευτικός φαίνεται να φοράει μια στενή φούστα σε χρώμα nude, μια λευκή μπλούζα και μαύρα τακούνια, ενώ χορεύει σε έναν διάδρομο του σχολείου.

Σε άλλο βίντεο φοράει μια μερικώς διαφανή, λευκή μακριά φούστα και ένα μαύρο τοπ, με αξεσουάρ έναν υπερμεγέθη φιόγκο, μαύρα τακούνια και μια τσάντα Chanel.

Το βίντεο που εξόργισε περισσότερο τον κόσμο δείχνει την Ουίλιαμς να φοράει ένα φαρδύ βαμβακερό παντελόνι που τονίζει τέλεια τις καμπύλες της και δεν αφήνει τίποτα στη φαντασία, καθώς γράφει την εργασία της ημέρας στον πίνακα, κάτι που όσοι το είδαν ισχυρίζονται ότι κάνει επίτηδες.

«Τα σχολεία πρέπει να αρχίσουν να επιβάλλουν κώδικες ενδυμασίας στους δασκάλους. Φαίνεσαι υπέροχη, αλλά σε λάθος χρόνο και τόπο», έγραψε ένας. Ένας άλλος την κατηγόρησε ότι «προσπαθεί να φανεί σέξι στα παιδιά» και ζήτησε να γίνει έρευνα.

«Στήνει την κάμερα για να μπορούν οι άνθρωποι να βλέπουν τον πισινό της να κουνιέται», σχολίασε ένας άλλος κάτω από ένα βίντεο της Ουίλιαμς που γράφει στον πίνακα.

Ωστόσο, η οργή στο διαδίκτυο δεν εμπόδισε την Ουίλιαμς να συνεχίσει να κάνει αναρτήσεις. «Είστε όλοι άθλιοι. Είστε πραγματικά άθλιοι», απάντησε σε ένα βίντεο. «Αφήστε με ήσυχη», πρόσθεσε, ισχυριζόμενη ότι οι γονείς των πρώην μαθητών της την επαινούν και εύχονται τα παιδιά τους να ήταν ακόμα στην τάξη της.