Ρωσικά drones χτύπησαν το βράδυ της Πέμπτης χωριό στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ στο χωριό Χοτίμλια. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ τρεις ακόμη κάτοικοι τραυματίστηκαν.