Ρωσικά drones χτύπησαν το βράδυ της Πέμπτης χωριό στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.
Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram, η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το βράδυ στο χωριό Χοτίμλια. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ τρεις ακόμη κάτοικοι τραυματίστηκαν.
4/9/2025 – Moment of today's night strike by the Russian "Geran" on the 150/110/10 kV "Lozovaya District" substation in the Kharkiv region.https://t.co/nf5XfxqHUm pic.twitter.com/SaYvnKfoyI— John Spectator (@johnspectator) September 4, 2025