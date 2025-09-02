Ένας άμαχος σκοτώθηκε σε νυχτερινή ρωσική επιδρομή στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα της περιφέρειας Κιέβου, όπως γνωστοποίησε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών, Μικόλα Καλάσνικ.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Telegram, το σώμα ενός άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες την ώρα που επιχειρούσαν να κατασβέσουν πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης.

Ο κ. Καλάσνικ ανέφερε επίσης ότι προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, με σπασμένα παράθυρα σε πολυκατοικίες και φωτιές σε εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.