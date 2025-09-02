Την απίστευτη μεταμόρφωσή του μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media ένα ζευγάρι από τη Βρετανία που ξόδεψε όλες του τις οικονομίες σε «σωτήριες» χειρουργικές επεμβάσεις απώλειας βάρους στην Τουρκία.

Η 26χρονη Έλι έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο TikTok χάρη στα βίντεο που μοιράζεται λεπτομέρειες από τη δραματική απώλεια βάρους της ίδιας και του 30χρονου αρραβωνιαστικού της, Ρις Τζέφρις.

Η Daily Mail γράφει πως η Έλι και ο Ρις αντιμετώπιζαν προβλήματα με το βάρος τους από μικρή ηλικία καταναλώνοντας συχνά υπερβολικές ποσότητες ανθυγιεινών τροφίμων. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, δυσκολεύονταν να ψωνίσουν ρούχα επειδή δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα στο μέγεθός τους.

«Είχαμε εθιστεί στο φαγητό για τόσο καιρό, και η προσπάθεια να κάνουμε δίαιτα απλώς δεν ήταν δυνατή – είχαμε ξεφύγει πολύ», είπε η Έλι.

Ωστόσο, όλα φαίνεται να άλλαξαν όταν πέθανε ο πατέρας του Ρις, γεγονός που τους ώθησε να κοιτάξουν προσεκτικά στον καθρέφτη και να πάρουν μια απόφαση ζωής. Έτσι, χρησιμοποιώντας όλες τις οικονομίες τους -που προορίζονταν για τον γάμο τους και ένα νέο σπίτι- πέταξαν στην Τουρκία και έκαναν μια χειρουργική επέμβαση απώλειας βάρους.

«Είχαμε εξοικονομήσει 5.000 λίρες και η επέμβαση κόστισε 2.345 λίρες για τον καθένα», εξήγησε η Έλι τονίζοντας πως «όταν επιστρέψαμε, δεν μας είχε μείνει τίποτα από τις οικονομίες μας, και, στην αρχή, ήμασταν ακόμη ψυχικά εθισμένοι στο φαγητό».

Η Mail αναφέρει πως το ζευγάρι άρχισε να παρακολουθεί επιμελώς τις θερμίδες του, ενώ ο Ρις άρχισε να πηγαίνει φανατικά στο γυμναστήριο.

Η Έλι και ο Ρις αποφάσισαν να κάνουν την τελευταία τους επέμβαση φέτος τον Απρίλιο, ταξιδεύοντας στην Τουρκία για κοιλιοπλαστική. Ενώ βρισκόταν εκεί, η Έλι έκανε επίσης ανόρθωση μασχάλης, ανόρθωση πλάτης και λιποαναρρόφηση – όλα με την εταιρεία Booking Surgery.

«Το γεγονός ότι κάναμε τις χειρουργικές επεμβάσεις μαζί σήμαινε ότι μπορούσαμε πραγματικά να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ενθαρρύναμε ο ένας τον άλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάρρωσής μας», δήλωσε σχετικά η 26χρονη.

Το ζευγάρι τώρα ετοιμάζεται να παντρευτεί και η Έλι ανυπομονεί να φορέσει το πρώτο της μπικίνι στη Μαρμπέγια.