Νεκρός βρέθηκε μέσα «σε μια λίμνη αίματος» ένας άνδρας κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το σώμα του άνδρα, που περιγράφεται από τις Αρχές ως λευκός ενήλικας, βρέθηκε «ξαπλωμένο στο έδαφος» μετά τις 9 μ.μ. το Σάββατο στο φεστιβάλ τέχνης και μουσικής στην έρημο Black Rock, περίπου 110 μίλια βόρεια του Ρίνο.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ένας θεατής του φεστιβάλ ειδοποίησε έναν βοηθό σερίφη και ανέφερε ότι είδε «έναν άνδρα να κείτεται σε μια λίμνη αίματος».

Το άψυχο σώμα εντοπίστηκε την ίδια ώρα που ένα μεγάλο ξύλινο ομοίωμα ενός άνδρα καιγόταν στο κέντρο του φεστιβάλ, κάτι που το Sky News γράφει πως αποτελεί παράδοση της ετήσιας εκδήλωσης.

Η σορός, η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί, μεταφέρθηκε στο γραφείο ιατροδικαστή, ενώ το φεστιβάλ συνεχίζεται κανονικά.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η υπόθεση είναι περίπλοκη, καθώς η αυτοσχέδια περιοχή Black Rock City όπου συνέβη το συμβάν θα έχει εξαφανιστεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

«Παρόλο που αυτή η πράξη φαίνεται να είναι ένα μοναδικό έγκλημα, όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση για το περιβάλλον και τους γνωστούς τους», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.