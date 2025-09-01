Ένα φαρμακείο στην Κίνα φαίνεται να αποκάλυψε κατά λάθος την εξωσυζυγική σχέση ενός άνδρα όταν επικοινώνησε με τη σύζυγό του, αφότου απέτυχε να ολοκληρώσει μια ηλεκτρονική πληρωμή για αντισυλληπτικά χάπια.

Η South China Morning Post αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά της πως ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, επισκέφθηκε ένα φαρμακείο στο Yangjiang της επαρχίας Guangdong και προσπάθησε να πληρώσει για αντισυλληπτικά χρησιμοποιώντας το κινητό του. Ωστόσο, λόγω ενός «προβλήματος του συστήματος», η πληρωμή των 15,8 γουάν ή περίπου 2,2 δολαρίων ΗΠΑ δεν πραγματοποιήθηκε.

Πώς το έμαθε η γυναίκα του

Το προσωπικό του φαρμακείου φαίνεται στη συνέχεια να κάλεσε τον αριθμό τηλεφώνου που αναγραφόταν στην κάρτα μέλους του άνδρα για να ανακτήσει το κόστος, αλλά κατά λάθος ήρθαν σε επαφή με τη σύζυγό του.

Όταν η σύζυγός του ρώτησε λεπτομέρειες για την αγορά, ένα μέλος του προσωπικού επιβεβαίωσε ρητά ότι επρόκειτο για αντισυλληπτικά χάπια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του άνδρα.

Ο άπιστος σύζυγος που τώρα «ζητάει τον λόγο» από το φαρμακείο ισχυρίστηκε ότι αποτέλεσμα του περιστατικού ήταν να καταρρεύσουν δύο οικογένειες.

Σε ανάρτησή του στα κινεζικά social media, ο άνδρας έγραψε εξοργισμένος: «Τώρα η γυναίκα μου γνωρίζει τα πάντα και δύο οικογένειες καταρρέουν. Το φαρμακείο δεν έχει καμία ευθύνη;».

Μάλιστα, η South China Morning Post αναφέρει πως ο άνδρας δημοσίευσε την απόδειξη αγοράς, στιγμιότυπα της συνομιλίας της γυναίκας του με την υπάλληλο, αλλά και αστυνομική αναφορά από τον τοπικό σταθμό.

Μπορεί να κινηθεί νομικά;

Ο Φου Τζιάν, διευθυντής της δικηγορικής εταιρείας Henan Zejin, δήλωσε ότι, αν και ο άνδρας μπορεί να επιδιώξει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδειχτεί πολύ δύσκολο.

«Από τη μία πλευρά, η απιστία του άνδρα είναι η κύρια αιτία της οικογενειακής διάλυσης και πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του. Από την άλλη πλευρά, εάν το φαρμακείο παραβίασε την ιδιωτικότητά του, θα πρέπει επίσης να λογοδοτήσει νομικά», εξήγησε ο Φου.

«Ωστόσο, εάν θέλει να κινηθεί νομικά, πρέπει να προσκομίσει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της αποκάλυψης πληροφοριών από το φαρμακείο και της κατάρρευσης του γάμου του. Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, το τηλεφώνημα που πραγματοποίησε το προσωπικό του φαρμακείου φαίνεται νόμιμο και δεν είχε σκοπό να διαρρεύσει πληροφορίες, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο για τον άπιστο άνδρα να ισχυριστεί παραβίαση των δικαιωμάτων του», διευκρίνισε.

Πάντως, το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να χλευάζουν τον άπιστο σύζυγο.