Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εργάζονται πάνω σε «αρκετά συγκεκριμένα σχέδια» για πιθανές στρατιωτικές αναπτύξεις στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, οι οποίες θα έχουν την πλήρη υποστήριξη των αμερικανικών δυνατοτήτων.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε σε συνέντευξή της στους Financial Times πως υπάρχει ένας «σαφής οδικός χάρτης» για το πώς θα αναπτυχθούν τα στρατεύματα.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι υψίστης σημασίας και απολύτως κρίσιμες», τόνισε η φον ντερ Λάιεν πριν προσθέσει πως «Έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη και είχαμε μια συμφωνία στον Λευκό Οίκο… και αυτή η εργασία προχωράει πολύ καλά».

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως σύμφωνα με τους FT, δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης. Στο δημοσίευμα αναφέρεται επιπρόσθετα ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της φον ντερ Λάιεν, θα συναντηθούν στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη, κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία, τόνισαν οι FT, επικαλούμενες τρεις διπλωμάτες με ενημέρωση των σχεδίων αυτών.

Ακόμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι πρωτεύουσες εργάζονται πάνω σε σχέδια για «μια πολυεθνική αποστολή στρατευμάτων και την υποστήριξη των Αμερικανών».

«Ο πρόεδρος Τραμπ μάς διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει αμερικανική παρουσία ως μέρος του μηχανισμού εγγύησης», δήλωσε. «Αυτό ήταν απολύτως ξεκάθαρο και επαναλαμβανόμενα επιβεβαιωμένο», σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται πρόσφατα να «έριξε στο τραπέζι» στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία την ιδέα να χρησιμοποιηθούν αμερικανικές ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, στα πρότυπα της Blackwater ή της Wagner στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος, στις συνομιλίες του με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, πρότεινε τη συμμετοχή εταιρειών μισθοφόρων από τις ΗΠΑ, ώστε να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά έναντι της Ρωσίας.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι εργολάβοι θα μπορούσαν να αναλάβουν την ενίσχυση οχυρώσεων, την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων, αλλά και την προστασία αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, προσφέροντας έτσι ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας.