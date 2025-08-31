Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Κυριακή ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία να διαρκέσει πολύ, δεδομένου ότι οι πόλεμοι συνήθως τερματίζονται είτε με στρατιωτική ήττα είτε λόγω οικονομικής εξάντλησης, ενδεχόμενα που δεν βλέπει στον ορίζοντα ούτε για το Κίεβο ούτε για τη Μόσχα.

Ο Μερτς προέβη στο σχόλιο αυτό μόλις μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να προγραμματιστεί μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματοποίηση ειρηνευτικών συνομιλιών που θα οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ μάλιστα απείλησε ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» εάν η συνάντηση δεν πραγματοποιηθεί.

Ο Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχουν δηλώσει επανειλημμένως ότι το φταίξιμο είναι του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και έχουν προτρέψει τις ΗΠΑ να επιβάλουν αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Προετοιμάζομαι για το ενδεχόμενο ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Όπως είπε, καταβάλλονται προσπάθειες μέσων εντατικών διπλωματικών πρωτοβουλιών για τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει «με τίμημα τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας», γιατί τότε η Ρωσία θα βάλει στο στόχαστρό της μια άλλη χώρα.

«Και μεθαύριο θα είμαστε εμείς», πρόσθεσε ο Μερτς. «Αυτή δεν είναι επιλογή».

Ο Γερμανός καγκελάριος αρνήθηκε να αναφερθεί στο ενδεχόμενο ανάπτυξης γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία και η Γαλλία ηγούνται μιας πρότασης για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διασφάλισης» για την αποτροπή πιθανής μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, αλλά η προοπτική ένταξης της Γερμανίας στη «Συμμαχία των Προθύμων» έχει προκαλέσει προβληματισμό στη χώρα που φέρει το στίγμα του ναζιστικού παρελθόντος της.