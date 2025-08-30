Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο γέφυρες στρατηγικής σημασίας μέσα σε ρωσικό έδαφος, αξιοποιώντας τις ίδιες τις νάρκες που είχαν τοποθετήσει οι ρωσικές δυνάμεις ώστε να τις ανατινάξουν σε περίπτωση ουκρανικής προέλασης.

Την επιχείρηση ανέλαβε η 58η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού, χρησιμοποιώντας μικρά drones πρώτου προσώπου (FPV) αξίας περίπου 600 δολαρίων, τα οποία εντόπισαν και έπληξαν αποθήκες με αντιαρματικές νάρκες και πυρομαχικά που είχαν κρυφτεί κάτω από τις γέφυρες.

Οι γέφυρες βρίσκονταν στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με το Χάρκοβο. Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν οι Ουκρανοί εντόπισαν «ύποπτη κινητικότητα» γύρω από μία γέφυρα. Επειδή ένα συμβατικό drone αναγνώρισης δεν μπορούσε να διεισδύσει κάτω από αυτή λόγω παρεμβολών, κατέφυγαν σε drone με οπτική ίνα και κάμερα, το οποίο αποκάλυψε την αποθήκη με τις νάρκες. «Είδαμε τις νάρκες και χτυπήσαμε», δήλωσε εκπρόσωπος της ταξιαρχίας.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την πτήση του drone κάτω από τη γέφυρα, την αποκάλυψη της στοίβας με τις νάρκες και τη στιγμή της πρόσκρουσης που προκάλεσε τεράστια έκρηξη. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε άλλη γέφυρα της ίδιας περιοχής, όπου είχε εφαρμοστεί παρόμοια παγίδευση. «Είδαμε την ευκαιρία και την αξιοποιήσαμε», πρόσθεσαν οι Ουκρανοί στρατιώτες.

Η καταστροφή των δύο γεφυρών θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού στα σύνορα, σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να ασκούν πίεση με σταδιακά βήματα στην πρώτη γραμμή, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποφεύγει να ανοίξει διάλογο για κατάπαυση του πυρός.

The Putinoids mined a bridge in the Belgorod Republic, the Armed Forces of Ukraine blew it up, thereby complicating the enemy's logistics. pic.twitter.com/rKGaZNXf0N — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) August 23, 2025

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εξακολουθεί να δέχεται καθημερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους σε πόλεις και κρίσιμες υποδομές, με τον άμαχο πληθυσμό να παραμένει στο στόχαστρο. Από τη ρωσική πλευρά δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη αντίδραση για τα πλήγματα στις γέφυρες.

Η ουκρανική επιτυχία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον καταλυτικό ρόλο των φθηνών drones στη σύγκρουση. Όπως εξηγούν οι στρατιώτες, η τιμή ενός FPV drone κυμαίνεται από 25.000 έως 30.000 γρίβνες (600–725 δολάρια), σε αντίθεση με προηγμένα συστήματα όπως οι πύραυλοι HIMARS, όπου κάθε εκτόξευση κοστίζει δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο αξιοποιεί τέτοια «φθηνά» όπλα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο, ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να καταστρέψουν ή να προκαλέσουν ζημιές σε δεκάδες ρωσικά αεροσκάφη, χρησιμοποιώντας drones που είχαν μεταφερθεί μυστικά κοντά σε στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας με φορτηγά.