Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι αισθάνεται «αηδία» που φωτογραφίες της, αλλά και άλλων γυναικών, αναρτήθηκαν σε πορνογραφική ιστοσελίδα, ζητώντας τον άμεσο εντοπισμό των υπαιτίων και «την αυστηρότατη τιμωρία τους».

Στην ιταλική πλατφόρμα Phica –η οποία είχε περισσότερους από 700.000 συνδρομητές πριν οι διαχειριστές της την κλείσουν την Πέμπτη, κατηγορώντας τους χρήστες ότι «χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα λανθασμένα»– βρέθηκαν επίσης εικόνες της αδελφής της Μελόνι, Αριάνα, και της επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Έλι Σλάιν.

Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από χυδαίες και σεξιστικές λεζάντες, όπως αναφέρει ο Guardian, είχαν αντληθεί χωρίς συναίνεση από προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων ή από δημόσιες πηγές και είχαν υποστεί επεξεργασία ώστε να εστιάζουν σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος ή να παρουσιάζουν τις γυναίκες σε σεξουαλικές στάσεις. Δεκάδες γυναίκες έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις για το Phica και παρόμοιες πλατφόρμες, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου αυτή την εβδομάδα από γνωστές προσωπικότητες.

«Αισθάνομαι αηδία για ό,τι συνέβη», δήλωσε η Μελόνι στην Corriere della Sera την Παρασκευή. «Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου σε όλες τις γυναίκες που προσβλήθηκαν, εξυβρίστηκαν και υπέστησαν παραβιάσεις», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Είναι αποκαρδιωτικό να διαπιστώνουμε ότι το 2025 υπάρχουν ακόμη εκείνοι που θεωρούν φυσιολογικό και θεμιτό να ποδοπατούν την αξιοπρέπεια μιας γυναίκας και να τη στοχοποιούν με σεξιστικές και χυδαίες ύβρεις, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία ή ένα πληκτρολόγιο».

Την περασμένη εβδομάδα, η Meta έκλεισε έναν ιταλικό λογαριασμό στο Facebook με τίτλο Mia Moglie («Η γυναίκα μου»), στον οποίο άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους ή άγνωστων γυναικών.

Το Phica –παραλλαγή ανορθόγραφης αργκό για τον γυναικείο κόλπο στα ιταλικά– ιδρύθηκε το 2005 και φαίνεται πως λειτουργούσε ανενόχλητο, παρά τις καταγγελίες γυναικών. Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από επίσημες καταγγελίες πολιτικών του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (PD).

Στην «VIP ενότητα» της πλατφόρμας εμφανίζονταν αλλοιωμένες εικόνες διασήμων γυναικών.

Η Μελόνι δήλωσε στην Corriere ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν «με αυστηρότατη τιμωρία». «Περιεχόμενο που θεωρείται αθώο μπορεί, σε λάθος χέρια, να μετατραπεί σε τρομερό όπλο. Και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε αυτό», τόνισε.

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Μιλάνου το 2019 είχε δείξει ότι το 20% των Ιταλίδων είχε υποστεί κάποια μορφή μη συναινετικής κοινοποίησης προσωπικών φωτογραφιών.